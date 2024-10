Lupo Alberto compie 50 anni, pronto un volume celebrativo, nel 1974 la prima striscia apparve sul "Corriere dei Ragazzi"

17 febbraio del 1974 è la data della prima apparizione di Lupo Alberto, che viene introdotto nel Corriere dei Ragazzi, nuova testata, modificata nel 1972, che negli anni 60 tirava 700.000 copie, in seguito ad un referendum , perché l'appellativo di "Piccoli" imbarazzava i suoi lettori adolescenti. Ed in definitiva il suo contenuto diventava sempre meno per “PiccolI” considerata non solo la striscia di Lupo Alberto, sin dall’inizio infarcita anche di sottili significati culturali e politici. Per esempio basti pensare a Corto Maltese, di Hugo Prat, vero nome Ugo Eugenio Prat. Quella di Lupo Alberto è una vera epopea, Guido Sivestri, alias Silver, aveva 23 anni quando apparve il lupo per la prima volta . Il personaggio compie 50 anni, vissuti con successo di pubblico e critica. Nel progetto originario avrebbe dovuto intitolarsi "La fattoria McKenzie" e Lupo Alberto non avrebbe dovuto essere il protagonista unico ma solo uno dei personaggi principali insieme alla sua fidanzata, la Marta gallinella del pollaio, e al cane da guardia Mosé, rivale da superare nelle razzie di Alberto. Però il redattore della rivista Alfredo Castelli decise di intitolare la striscia al personaggio. La serie venne realizzata per ben dieci anni nel formato a strisce per poi passare nel 1984 al formato a tavole che dava maggiore possibilità di spazio alle storie.

Provocazioni e riferimenti politici

Ai personaggi contenuti nel fumetto sono ispirate due serie di cartoni animati, e alcuni videogiochi. Il protagonista è stato testimonial di molte campagne sociali e oggetto di un merchandising che ha toccato innumerevoli settori. Riferimenti sociali e politici, come detto. sono spesso presenti nelle storie di Lupo Alberto, con l’avanzare degli anni. Come ad esempio quando Enrico la talpa decide di fondare il partito dei Bravi Ragazzi (BR) che ha una stella a 5 punte come simbolo o quando sempre Enrico decide di palesare la sua omosessualità e portare avanti una crociata sul rispetto e sulla tolleranza. Poi al termine di quella storia fu evidente che la sua omosessualità era una provocazione.

Lupo Alberto o Alberto Lupo

Alberto Lupo il famosissimo attore, passava per Modena e Silver gli chiese di scrivere un'introduzione per un libro. L'attore fu entusiasta, era affascinato dal personaggio e dall’idea, e lasciò il numero di telefono a Silver con la promessa di ospitarlo a Roma. Il giorno seguente Silver capitò casualmente nella Capitale e telefonò ad Alberto Lupo. Si racconta che rispose la moglie, che minacciò di intraprendere cause legali dato che il nome Alberto Lupo era un marchio registrato e depositato. Silver non seppe più nulla al riguardo.

Lupo Alberto evaso dalle edicole

Nel 2020, complice anche l’epidemia di covid, avvenne il ritiro dalla distribuzione in edicola. Ecco il comunicato diffuso all’epoca. “La carta stampata è una di quelle cose che, negli ultimi decenni, ha subito fortemente “l’attacco” del digitale e dei contenuti gratuiti. Nonostante siamo fan del digitale—è innegabile che abbia diversi pregi e anche vantaggi rispetto alla carta stampata—non vogliamo togliere né a noi stessi, né a voi, il piacere di tenere in mano qualcosa di fisico, che nella sua semplicità racchiude così tanto. Fatto ugualmente importante: sono mesi, anni, che tanti di voi ci scrivono ogni giorno con lo stesso problema: non trovate Lupo nelle edicole, non sapete come acquistarlo, e vorreste riceverlo a casa. Be’, con questa nuova modalità di acquisto vogliamo venirvi incontro. E per chi non fosse al 100% a proprio agio con gli acquisti online, saremo a vostra disposizione via email (scrivete a redazione@lupoalberto.it)”.

Per i cinquant’anni iniziative speciali

In 180 pagine - curate da Lorenzo La Neve e dallo stesso Silver - si potrà trovare un vero e proprio atto d'amore da parte di autori e personaggi quali Giacomo Bevilacqua, Dottor Pira, Maicol & Mirco, Sio, Spugna, Dado, Matilde Simoni e Roberto D'Agnano. Per e 50 candeline arrivano 30 storie dedicate a lui. Il volume 'Tutto un altro Lupo Alberto',è una raccolta di 30 storie edite da Gigaciao - la casa editrice indipendente creata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua. Disponibile in libreria e fumetteria dal 15 ottobre. Per presentare i contenuti, i retroscena i e gli aneddoti attorno all’opera, Silver e gli autori di Gigaciao saranno protagonisti di due eventi dedicati, a Milano e Roma, rispettivamente il 18 e 19 ottobre.