Maltempo in Toscana salito a sette il numero di morti, resta disperso un anziano di Prato, previste evacuazioni

Poco prima delle tredici è salito a sette il numero di morti, con il ritrovamento del corpo senza vita di un 69enne di Campi Bisenzio, resta ancora disperso un 84enne a Prato. Il 69enne, Gianni Pasquini, era alla guida della sua auto quando è stato travolto dall'acqua. Pasquini era uscito di casa nella serata del 2 novembre per cercare di mettere in salvo l'auto e non era più rientrato dopo l'esondazione di due fiumi a Campi Bisenzio. Sui social la figlia Letizia aveva anche diffuso un appello per ritrovare il padre. Intanto la breve tregua che sta interessando l’Italia e la Toscana in particolare ha le ore contate.

Nuovo peggioramento

La Protezione civile regionale ha emesso un codice di allerta arancione a partire dalle 20 fino alla mezzanotte di domani per rischio idraulico sul reticolo principale, per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore e per rischio mareggiate nelle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pisa, Pistoia, Firenze, Prato, Grosseto.

Evacuazioni in corso

Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio lo aveva anticipato già e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani lo ha confermato, servono evacuazioni preventive. "A scopo precauzionale verranno evacuate nelle prossime ore con i sindaci dei Comuni coinvolti di Montale (Pistoia), Montemurlo (Prato) e Prato alcune abitazioni nelle aree in corrispondenza delle rotture del torrente Agna e del torrente Bagnolo”, ha scritto Giani sui social. "Se nelle prossime ore i sindaci decideranno di proporre l'evacuazione delle abitazioni, invitiamo i cittadini a seguire quanto indicato". E' l'appello che l'assessora toscana alla protezione civile Monia Monni ha lanciato oggi in occasione della conferenza stampa del governatore Eugenio Giani e del capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. L'appello è rivolto "soprattutto alla popolazione delle zone dove ristagna l'acqua" e "di fronte a un peggioramento del meteo in vista".