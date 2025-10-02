Manchester: aggressione nei pressi di una sinagoga nella festività ebraica dello yom kippur, quattro feriti

Yom Kippur è la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell'espiazione, è il giorno più sacro del calendario ebraico. L’attacco di Manchester è avvenuto proprio durante queste celebazioni davanti alla sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park, a Crumpsall (Manchester) dove diverse persone sono state accoltellate.

Ad allertare la polizia alle 9.31 del mattino (ora locale) è stato un residente che ha raccontato di aver visto un'auto raggiungere un gruppo di persone e poi di aver assistito a un accoltellamento. "Alle 9.38 - si legge in una nota delle forze dell'ordine - gli agenti della Greater Manchester Police hanno esploso dei colpi d'arma" colpendo quello che si ritiene essere l'autore dell'aggressione. I feriti sono 4 e avrebbero riportato lesioni "provocate sia dal veicolo che da arma da taglio". L'episodio viene trattato dalla polizia come un potenziale attacco terroristico.

Parlando con Bbc Radio Manchester il sindaco di Manchester Andy Burnham ha detto di ritenere che l'uomo sia deceduto.



