Manchester: aggressione nei pressi di una sinagoga nella festività ebraica dello yom kippur, quattro feriti

Gabriele Manzo

02 ottobre 2025, ore 13:30

La dinamica dell'attacco è in corso di ricostruzione, l'aggressore è stato ucciso, sul posto anche squadre di artificieri per verificare la presenza di ordigni

Yom Kippur è la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell'espiazione, è il giorno più sacro del calendario ebraico. L’attacco di Manchester è avvenuto proprio durante queste celebazioni davanti alla sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park, a Crumpsall (Manchester) dove diverse persone sono state accoltellate.

Ad allertare la polizia alle 9.31 del mattino (ora locale) è stato un residente che ha raccontato di aver visto un'auto raggiungere un gruppo di persone e poi di aver assistito a un accoltellamento. "Alle 9.38 - si legge in una nota delle forze dell'ordine - gli agenti della Greater Manchester Police hanno esploso dei colpi d'arma" colpendo quello che si ritiene essere l'autore dell'aggressione. I feriti sono 4 e avrebbero riportato lesioni "provocate sia dal veicolo che da arma da taglio". L'episodio viene trattato dalla polizia come un potenziale attacco terroristico.

Parlando con Bbc Radio Manchester il sindaco di Manchester Andy Burnham ha detto di ritenere che l'uomo sia deceduto.


Il tempio esiste dal 1967

Si tratta di un tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti completato nel 1967. I media britannici sottolineano come l'attacco - la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire - e' avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festivita' sacra per gli ebrei.

Starmer fa ritorno a Londra

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi dell'attacco Starmer, a quanto si è appreso da Downing Street, ha convocato nel pomeriggio a Londra una riunione ad hoc del comitato Cobra per le emergenze - con la presenza dei ministri interessati e dei vertici investigativi e dei servizi d'intelligence - che intende presiedere in prima persona. Frattanto dinanzi alla sinagoga di Manchester è stato vista arrivare anche un'unità degli artificieri con un veicolo per la neutralizzazione di potenziali ordigni esplosivi. Non è al momento chiaro se si tratti di un intervento solo precauzionale o siano stati individuati pacchi sospetti indosso al corpo dell'aggressore o nel veicolo con cui è piombato sui fedeli


