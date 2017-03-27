Mannarino in tour: grande festa tra musica e allegria

Successo a Roma con il doppio sold out e ora concerti in tutta Italia

Grande successo per l'inizio dell'Apriti cielo tour di Mannarino che si è esibito al Palalottomatica di Roma il 25 e 26 marzo con doppio sold out e 15.000 spettatori. Sul palco con l'artista 12 musicisti e oltre 30 strumenti provenienti da tutto il mondo. Il primo sold out romano è stato raggiunto in sole 4 settimane. Il cantautore tornerà a Roma per una terza data il 6 luglio al Postepay Sound Rock in Roma.

Il tour al debutto conta già 50 mila biglietti e diversi sold out tra cui: Torino, Milano e Bologna che hanno triplicato dopo che i biglietti sono andati esauriti in poche settimane, e la data di Napoli. Tra luglio e settembre il tour proseguirà con nuovi attesissimi appuntamenti facendo tappa anche al sud Italia e concludendosi il 3 settembre con una data speciale all Home Festival di Treviso.

