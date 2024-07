Matrimonio alle Maldive, il "sì" di Guendalina Tavassi e Federico Perna

Guendalina Tavassi e Federico Perna si sono sposati. L'annuncio è arrivato sui social dell'influencer, che ha pubblicato le foto alle Maldive. Ecco il post:

Corri, mettiti al volo un vestito bianco, abbiamo la cena con il direttore in spiaggia! Comincia così il mio c’era una volta di questa fiaba, dove tutto era perfetto, un altare sulla sabbia immerso tra i colori di un tramonto rosato, i miei figli, vestiti di bianco tra lacrime e sorrisi, i nostri amici, testimoni di questo per sempre ad attenderci commossi in spiaggia, la nostra canzone che ci accompagnava verso l’orizzonte. E tu, al mio fianco, per dire un SÌ che ci unirà per sempre. Grazie di esistere Cuore mio. Ti amo infinitamente. Marito & Moglie

UNA LUNGA STORIA D'AMORE

Guendalina e Federico sono innamoratissimi. La loro è una storia d'amore che ha tutto il sapore della favola. Guendalina, con un passato in tv tra reality e salotti in diretta, ha ritrovato il sorriso con il romano Federico Perna, 36 anni. La fede in mostra con il post che è diventato virale e poi la cerimonia alle Maldive, dove la coppia si trova in vacanza.

Due anni fa, Federico descriveva così la Tavassi:



Oltre ad essere la più bella del mondo, sei una persona vera, semplice proprio come me, dico sempre che sei la mia persona proprio perché siamo uguali su tante, tantissime cose. Sei sempre sorridente trasmetti un’energia positiva a chiunque stia al tuo fianco, sei sempre pronta ad aiutare gli altri, a volte anche troppo secondo me, sei genuina, buona e hai un cuore grandissimo, sono fortunato perché mi hai cambiato la vita rendendola più allegra e piena d'amore