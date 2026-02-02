MATTEO SALVINI A RTL 102.5: “NEL PACCHETTO SICUREZZA PROPORRÒ FERMO PREVENTIVO FINO A 24 ORE"

Il Ministro dei Trasporti e Vicepremier, Matteo Salvini, è stato ospite di Non Stop News, su RTL 102.5, in compagnia di Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.

TORINO ASKATASUNA

“A Torino abbiamo visto azioni terroristiche. Ho fatto il Ministro dell’Interno e so come ci si muove quando ci sono attacchi da tre lati a pattuglie che vengono isolate. Parliamo del reparto celere di Padova, quindi di professionisti, colpiti con sassi, pietre, bastoni, bombe carta e martelli. Evidentemente non si tratta di qualcosa di improvvisato, ma di qualcosa di preorganizzato. Per questo motivo alcune norme che avevamo già elaborato come Lega nei mesi passati – perché non è che uno possa fare decreti in base a quello che succede il sabato – diventano urgenti. Penso alla possibilità di fare perquisizioni sul posto se ci sono ipotesi di violenza imminente, al fermo preventivo, direi anche fino a 24 ore, per i sospetti. Un altro tema che emerge quando ci sono manifestazioni che lasciano non solo feriti ma anche danni è la cauzione per chi organizza cortei e manifestazioni. Ricordo a chi dice di no che alla Lega in passato fu chiesta una cauzione quando organizzò grandi manifestazioni. Ovviamente le abbiamo sempre lasciate e non abbiamo mai perso un euro, perché nessuno ha lasciato neanche una cartaccia per terra. Però anche gli organizzatori dei cortei, in questo caso quelli di sabato, che vanno in questura e firmano con nome e cognome la richiesta, devono garantire personalmente. Altrimenti i danni alle cose – non tanto alle persone, a quello ci penseranno spero i giudici con anni di galera – chi li risarcisce? In questo momento li paga l’intera collettività. Ritengo ragionevole responsabilizzare chi organizza manifestazioni e cortei dal punto di vista assicurativo e personale”.

LA LEGA PROPONE LA CAUZIONE PER I CORTEI

“In passato la chiesero alla Lega per manifestare: perché allora era regolare? Se la Cgil organizzerà altre manifestazioni, cosa che mi auguro faccia in democrazia, si farà carico, come si fece carico la Lega, del fatto che la manifestazione si svolga regolarmente e pacificamente, senza imbrattare vetrine, distruggere auto e incendiare cassonetti. È ora della responsabilità. Ricordo quello che fu chiesto alla Lega: centinaia di migliaia di euro per una manifestazione organizzata a Roma, su cui ovviamente non dovemmo lasciare nulla perché non ci furono danni. Nessuno gridò allo scandalo, i sindacati non si lamentarono, né i centri sociali.

Certi disordini avvengono quando li organizzano i centri sociali, che dovrebbero essere sgomberati uno per uno. Dovrebbero rispondere personalmente, perché altrimenti i danni li pagheranno i cittadini, e questo non è accettabile”.

IL PACCHETTO SICUREZZA

“Speriamo che tutto questo si rientri nel pacchetto sicurezza. C’è una proposta di legge in Parlamento e proponiamo la corsia accelerata. La riforma della polizia locale è un altro esempio: in Italia ci sono migliaia di donne e uomini in divisa della polizia locale che però non hanno ancora tutti gli strumenti e le competenze delle forze dell’ordine, come il taser. Ci sono grandi città come Roma, Torino e Napoli che non dotano gli agenti della polizia locale della pistola a impulsi elettrici. Pensate che a Milano, su 2.300 agenti, ci sono solo 6 taser. Ora, anche grazie alla spinta della Lega, aumenteranno. Ma perché no? Il taser tutela gli agenti ma anche i delinquenti, perché è un gradino prima dell’utilizzo dell’arma da fuoco, che purtroppo in alcuni casi gli agenti sono costretti a usare. Ci sono provvedimenti pronti da tempo e penso che su questo la maggioranza debba accelerare. Qualcuno ha paura se un militare chiede una volta in più i documenti per strada o sull’autobus? Non penso che le persone per bene abbiano paura di qualche divisa o di qualche telecamera in più”.

IPOTESI DI SCUDO PENALE

“Parlare di “scudo penale” non lo ritengo appropriato: è un termine usato da alcuni giornalisti. Una tutela legale sì, e ne abbiamo inserita una parte grazie alla Lega: 10 mila euro di spese processuali che non possono essere a carico del poliziotto o del carabiniere. Penso anche a una non automatica iscrizione nel registro degli indagati. Penso all’accusa di omicidio volontario per un agente che, dopo una lunga carriera a Milano, è stato costretto a rispondere per uno spacciatore nel bosco di Rogoredo che aveva estratto un’arma di notte, al buio, a decine di metri di distanza. Avere sulla coscienza il dramma della morte di un uomo, anche se estrai una pistola e lo fai perché è l’ultima via, non perché sei un pistolero, e in più iniziare un calvario giudiziario che non dovrebbe nemmeno aprirsi, è qualcosa che può causare un enorme danno e frustrazione. Penso anche alle donne e agli uomini della Guardia Costiera che sono a processo per un naufragio le cui colpe ricadono sui trafficanti e sugli scafisti, certamente non sui finanzieri o sugli uomini della Guardia Costiera che per missione salvano vite. Maggiori tutele per chi difende le nostre vite le ritengo fondamentali. Come Ministro dei Trasporti sto lavorando anche sulla sicurezza sui treni. Quando sono arrivato tre anni fa non esisteva nulla. Ora c’è un corpo che si chiama FS Security: chi prende il treno lo vedrà. Sono 1.400 persone che vigilano all’interno delle stazioni e sui treni e avranno nei prossimi mesi anche le body cam. Piano piano stiamo arrivando a soglie di sicurezza più alte rispetto a quando siamo arrivati”.

MILANO CORTINA 2026

“Ci stiamo lavorando da tre anni, siamo pronti. Entreranno nelle casse dello Stato, quindi a vantaggio degli italiani, più soldi di quanti ne verranno spesi, le stime parlano di 5 miliardi e 300 milioni di incassi.

La cosa bella, lo dico da Ministro dei Trasporti, è che grazie alle Olimpiadi abbiamo già finito o finiremo tante infrastrutture attese da anni che rimarranno per i prossimi 50 anni. Stiamo rifacendo 10 stazioni ferroviarie, stiamo facendo strade, ponti e gallerie. Non sono Olimpiadi che, spenta la fiaccola, non lasceranno nulla, rimarranno impianti sportivi, studentati universitari, strade e gallerie utili agli italiani.

OLIMPIADI INVERNALI, LA SICUREZZA

Abbiamo forze dell’ordine fra le migliori al mondo e faranno di tutto per limitare al massimo i rischi. Stiamo potenziando treni, autobus e metropolitane anche in orario notturno. Ho letto che i sindacati preannunciano scioperi a febbraio. Anche in questo caso proporrò di aumentare le sanzioni per chi proclama ed effettua scioperi irregolari o selvaggi, al di fuori di ciò che la legge prevede. Oggi puoi proclamare uno sciopero senza requisiti e fuori dai tempi previsti, paghi due spicci e lasci a casa milioni di lavoratori. Siccome lo sciopero è uno strumento importante di battaglia e rivendicazione sindacale, non può essere fatto ogni venerdì. Non c’è mai stata l’idea di pattuglioni di ICE americani per le strade di Milano o di Cortina. Ci saranno alcuni tecnici per lavorare alla prevenzione negli uffici. Lasciamo che donne e uomini in divisa facciano il loro lavoro: il nostro dovere è tutelarli di più, assumerne ancora e pagarli meglio. Ci stiamo impegnando in questo e in alcuni casi i contratti sono già stati rinnovati”.

VANNACCI

“Ci sarà un incontro con Vannacci, ma con quello che accade in Italia le polemiche giornalistiche o politiche sono l’ultima cosa che mi interessa. In Lega stiamo crescendo, abbiamo aumentato del 34% gli iscritti, ieri abbiamo rivinto le elezioni in provincia di Treviso e Rovigo. C’è spazio per tutti, con sensibilità diverse, quindi non ho preoccupazioni. Perché Vannacci dovrebbe andarsene? Ha negato di aver fatto un partito. Ci sono temi come le bollette e il caro vita che impegnano le mie giornate. Non seguo le polemiche giornalistiche. C’è spazio per tutti: Vannacci, Zaia, Giorgetti. Vorrei che quello che è accaduto stimolasse tutti a fare di più e a lavorare insieme, anche l’opposizione”.



