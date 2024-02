Matteo Salvini a RTL 102.5: “Su Navalny saranno medici e giudici a fare chiarezza”

ALLARME SMOG

«Quello che io faccio è investire in ferro. Stiamo investendo centinaia di milioni di euro per il prolungamento delle metropolitane di Milano, stiamo investendo in alta velocità, la TAV, il tunnel del Brennero, miliardi di euro per aumentare l’efficienza e l’efficacia delle metropolitane come quella di Torino, oppure la velocizzazione delle ferrovie fra Palermo, Catania e Messina o anche la progettazione fra Salerno e Reggio Calabria. Quindi, ciò che posso fare io per ridurre le emissioni di CO2 e decarbonizzare è la possibilità per i cittadini di scegliere fra l’auto, il treno, la metropolitana e il servizio pubblico. Inoltre, ricordo che il totale delle emissioni di CO2 di auto e moto circolanti in Italia è dello 0,4% sul totale mondiale. Quindi, la follia europea che mette al bando le auto a benzina e diesel nel 2035, su cui chiederemo l’impegno di tutti i partiti italiani in vista delle elezioni europee, a rivedere questo obbligo di avere solo auto elettriche. La Cina si avvicina al 30%. Chiuderemo le fabbriche in Italia per far vendere di più ai cinesi, mi sembra una follia».





LA MANIFESTAZIONE PER ALEXEJ NAVALNY

«Le contestazioni alla Lega da parte della sinistra ci sono tutti i giorni: sulla TAV, sul Ponte sullo Stretto, sull’autonomia delle regioni, sulla riforma del fisco e sulla riforma della giustizia. Noi ieri eravamo in piazza per chiedere chiarezza, per chiedere la fine nel 2024 dei conflitti aperti. Noi ci siamo andati ieri, tutte le voci sui legami con la Russia, i finanziamenti, sono state archiviate. Gli stessi giudici hanno detto che non è successo nulla. Noi andiamo a manifestare pacificamente. Difficilmente riesco a sapere in tempo reale cosa succede in Italia, come possiamo sapere cos’è successo e come posso giudicare cos’è successo dall’altra parte del mondo. Capisco la posizione della moglie DI Alexej Navalny, bisogna fare chiarezza. Però la chiarezza la fanno i medici e i giudici».





ELEZIONI REGIONALI E TERZO MANDATO

«La questione è molto semplice, ma non è su questo che il centrodestra si dividerà. Se uno ha un bravo sindaco o un bravo governatore, perché dopo due volte che lo elegge non può sceglierlo una terza volta? Secondo me non è una questione di partito, città o colore politico. Non è facile trovare un bravo sindaco o governatore. A differenza di un parlamentare che non ha limiti di mandato, il governatore, che è bravo e lo vuole fare per il resto dei suoi giorni, perché lo devi mandare a casa? In democrazia scelgono i cittadini, se trovano un bravo sindaco e lo vogliono eleggere per qualche volta in più, perché non dovrebbero poterlo fare? Noi della Lega siamo gli unici a pensarla così, io le battaglie le faccio non per la mia parte politica ma per i cittadini. Non è facile trovare un bravo amministratore, mi domando perché togliere ai cittadini la possibilità di continuare a votarli dopo due volte. In Basilicata hanno fissato la data del voto per metà aprile e anche lì in centrodestra troverà una sintesi sul candidato unico, io lascio sempre scegliere i candidati. Domenica prossima si voterà in Sardegna ma io non ho visto mezza trasmissione sulla Sardegna. Non è che valgano meno di altri italiani e mi stupisce questo silenzio sulla stampa sulle necessità dei sardi. Un buon risultato per noi? Vincere. Inoltre, dal punto di vista delle infrastrutture, devo dire che ci mi ha preceduto in questo ministero in Sardegna ha investito poco e male. Noi stiamo accelerando, pensate che Nuoro è un capoluogo di provincia non collegato alla rete ferroviaria».





IL PREZZO DEL CARBURANTE

«Già il fatto che abbiamo obbligato di esporre i cartelli con la media del prezzo ha bloccato i rialzi che qualche furbo portava avanti. La crisi del Mar Rosso non aiuta, ma siamo lontani dai massimi che si toccarono mesi o anni fa. C’è l’impegno comune che qualora la soglia salisse oltre il consentito si interverrebbe. Diciamo che per ora i picchi non si stanno toccando. Stiamo lavorando in questi giorni per la riorganizzazione delle motorizzazioni civili per ridurre i tempi di revisione e conseguimento patenti».





AUTOVELOX

«Non può esserci l’autovelox fai da te, prevedremo un'omologazione nazionale. L’autovelox per salvare vite in punti pericolosi ci sta, gli autovelox piazzati dalla sera alla mattina hanno poco a che fare con la sicurezza».





ELEZIONI EUROPEE

«I cittadini sono abbastanza intelligenti per capire chi votare alle Europee. Come Lega stiamo preparando liste forti in tutta Italia con anche candidati che non sono iscritti alla Lega ma che hanno scelto di sostenere le battaglie della Lega».