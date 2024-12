Mbappé accusato di stupro, indagine chiusa in Svezia. La procuratrice: "Prove non sufficienti" Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il calciatore francese del Real Madrid scagionato totalmente, da subito aveva parlato di "fake news"

Il procuratore svedese ha dichiarato di aver chiuso l'indagine su presunti stupri e violenze sessuali che coinvolgeva la stella del calcio francese Kylian Mbappé, affermando che non c'erano prove sufficienti. Ecco la comunicazione di Marina Chirakova: "Nel corso dell'indagine è stata individuata una persona ragionevolmente sospettata di stupro e due casi di molestie sessuali, ma la mia valutazione è che le prove non sono sufficienti per procedere oltre e l'indagine è quindi chiusa". Il procuratore non menziona mai esplicitamente il nome di Mbappé, ma sottolinea che "non gli è stato notificato il sospetto di un reato". Mbappé aveva parlato subito di fake news Ad ottobre scorso il giornale svedese Expressen aveva reso pubbliche le accuse di una donna, che sosteneva di essere stata stuprata dal calciatore dopo aver partecipato ad una festa a Stoccolma (nei giorni della sosta dei campionati per gli impegni della Nazionale). I fatti si sarebbero consumati il 10 ottobre. Mbappé da subito aveva bollato la faccenda come fake news, evocando una campagna finalizzata a distruggerne l'immagine, in un contesto di litigio con il Psg cui reclama 55 milioni di euro. Intervistato nel programma Clique, andata in onda su Canal+ l’8 dicembre, il francese aveva ammesso: "Sono rimasto sorpreso. Sono cose che succedono e basta, che non ti aspetti. Non ho ricevuto nessuna convocazione. Ho letto le stesse cose che hanno letto tutti. Il governo svedese non mi ha detto nulla. Non sono coinvolto". Mbappé, un inizio di stagione complicato Per Mbappé una buona notizia, che giunge in una fase delicata della sua carriera. Dopo un inizio di stagione complicato con la nuova maglia del Real Madrid, l'attaccante sembrava avere trovato la giusta via di ripresa. E invece martedì sera, dopo aver segnato il gol del vantaggio nella sfida contro l'Atalanta a Bergamo (raggiungendo Henry all'ottavo posto della classifica marcatori all time della Champions col 50° centro), ha rimediato un infortunio. Il campione francese è stato costretto a lasciare il campo al 36esimo minuto per un problema muscolare. La gravità dell'infortunio è in fase di valutazione.

Argomenti

Kylian Mbappé

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti