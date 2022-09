Professore ucciso a Melito di Napoli, per l'omicidio fermato un collaboratore scolastico

A colpire Marcello Toscano, il professore trovato senza vita nella scuola in cui insegnava a Melito di Napoli, potrebbe essere stato un collaboratore scolastico. È l’ipotesi della Procura di Napoli Nord che ha sottoposto a fermo l’uomo con l’accusa di omicidio volontario. Dall’indagato, che presta servizio nella scuola "Marino Guarano" di Melito, teatro del delitto, nessuna confessione. Ma nel corso di un lungo interrogatorio sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza e i Carabinieri hanno trovato tracce di sangue su alcuni indumenti sequestrati a casa sua. Raccolte anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona circostante il luogo del delitto.





LE IPOTESI DEGLI INQUIRENTI

L'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare ed è già in carcere, a Poggioreale. L’udienza di convalida avverrà nei prossimi giorni. Gli inquirenti lavorano anche per individuare un possibile movente: alla base del gesto non ci sarebbero dissidi in ambito lavorativo, né questioni sentimentali o collegate al ruolo politico svolto in passato dal docente ucciso, che aveva ricoperto la carica di consigliere comunale a Mugnano. Le indagini si concentrerebbero piuttosto su vicende che riguardano strettamente la vittima e il suo presunto assassino e non si escluderebbe un movente di carattere economico.