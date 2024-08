"Mi sono innamorata": colpo di fulmine in un supermercato di Sora, spunta una lettera misteriosa

Chi non crede ai colpi di fulmine deve rassegnarsi. E non deve leggere questa storia. Accade tutto a Sora, in provincia di Frosinone, dove una ragazza si è innamorata di un ragazzo tra gli scaffali di un supermercato. La ragazza in questione stava facendo la spesa ed ha incrociato lo sguardo di un cliente misterioso. Cupido ha fatto il resto. Colpo di fulmine. Lei, però, non è riuscita a rintracciarlo ed ha pensato di scomodare il più classico dei metodi: una lettera d'amore.

IL MESSAGGIO CHE DIVENTA VIRALE

Il suo messaggio diventa virale in poco tempo. La foto della lettera, scritta a penna, è stata condivisa migliaia di volte.

Circa 30 anni, altezza media, castano, maglietta scura, bermuda di jeans. Se anche tu ti sei innamorato, io sono la ragazza bionda. Scrivimi

L'incontro è avvenuto il 27 agosto, intorno alle 18.30, come fa sapere la ragazza bionda (di cui non conosciamo l'identità) che firma il messaggio. In città, a Sora, si scatenano praticamente tutti per cercare di risolvere il caso. La città si mobilita, ma per adesso nessuna traccia del ragazzo in questione. Questa sera, a Protagonisti, su Rtl102.5 dalle 19 alle 21, cercheremo di fare luce su questa storia. Ed andremo anche a Sora per scoprire l'identità della ragazza innamorata.

COS'E PER DAVVERO UN COLPO DI FULMINE?

Ormai è entrato a pieno titolo nel linguaggio di tutti i giorni. Ci sono tanti modi per capire quando si tratta di una "cotta" improvvisa, che lascia tutti senza scampo a qualsiasi età, in qualsiasi epoca. Da sempre. Ed è, anche secondo gli esperti, una delle sensazioni più belle da provare. Il colpo di fulmine si trasforma in amore? Spesso sì, a volte non accade. Come si sa: in amore tutto può accadere. Ma l'amore vince su tutto.