Michael Schumacher compie 54 anni, gli auguri della Ferrari: "Siamo con te"

Auguri Michael Schumacher. 54 anni oggi. Nato a Huerth-Hermuehlheim, in Germania, il 3 gennaio 1969 da una famiglia di modeste condizioni sociali ed economiche. Il padre Rolf, appassionato meccanico e proprietario di un circuito di go-kart, trasmette ai figli Michael e Ralf la passione per le corse e le auto. Michael partecipa ai campionati di kart ottenendo una serie di brillanti vittorie sino ad approdare alla Formula 3 nazionale. Il suo talento non fa fatica ad emergere e conquista il titolo nel 1990. Nel 1991, a Spa, il debutto in Formula 1 al volante della Jordan, un anno dopo, sempre sulla pista belga, la prima vittoria, con la Benetton, team con il quale conquista i primi due titoli mondiali, 1994 e 1995. Nel 1996 il passaggio in Ferrari, scuderia che lo vide ottenere altri 5 mondiali. Dal 29 dicembre del 2013, la data dell'incidente sulle nevi francesi, Schumacher è assistito dai medici e dalla propria famiglia, chiusasi in un guscio protettivo per preservare la sua privacy.





Auguri social

Sul suo profilo Twitter la Ferrari postao una foto con la scritta 54 e "Buon compleanno Michael", con un messaggio d'affetto: "Con te per il tuo compleanno, @schumacher. Oggi e tutti i giorni". Mick, il figlio 23enne ha scelto instagram, con due foto, una delle quali lo vede sorridente e felice da ragazzo insieme al papà, ed il messaggio: "Buon compleanno al miglior papà di sempre, ti amo". Anche il sindaco di Maranello, Luigi Zironi ha mandato gli auguri all’ex pilota: “L’affetto della nostra città per Schumi va oltre il valore del pilota e i trionfi in F1. È il suo essere campione dentro e fuori dall’abitacolo ad averci conquistato, con un garbo e una generosità entrati a tutti nel cuore. Auguri sinceri a Michael, nostro cittadino onorario: Maranello è sempre al suo fianco”.