Michelle e Barack Obama ospiti di George Clooney al lago

In queste ore fervono i preparativi a Villa Oleandra a Laglio, fra paparazzi e security

Per il paese di Laglio il prossimo sarà un weekend da ricordare. Il cittadino onorario George Clooney ospiterà, nella sua abitazione sul lago, l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, con i figli e la moglie Michelle. In queste ore fervono i preparativi a Villa Oleandra, fra paparazzi e security. La notizia era trapelata nei giorni scorsi, ed è diventata certa con la conferma del sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, che ha emesso un’ordinanza con l’obiettivo di tutelare la privacy dell’attore. Le forze dell’ordine stanno proprio ultimando la stesura di uno speciale piano di sicurezza. Obama arriverà a Milano venerdì con un volo privato, poi si sposterà con la famiglia a Laglio. “Del piano si sta occupando il ministero dell’Interno, che interviene in questi casi per garantire la tutela delle persone e l’ordine pubblico”, ha detto il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, che ha aggiunto: “Verrà chiuso per due giorni, sabato e domenica, il parcheggio sul retro di Villa Oleandra, perché dovrà essere messo a disposizione delle auto del servizio di sicurezza. Sul territorio e anche sul lago saranno in servizio numerosi uomini e mezzi delle forze dell’ordine”.

