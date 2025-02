Milan regina del mercato, cambia tanto anche la Juventus. Operazioni più conservative per Inter e Napoli

MERCATO DI RIPARAZIONE

Milan e Juventus sono le grandi malate del calcio italiano: fuori dalla corsa scudetto, costrette ai play off per sopravvivere in Champions, sotto la lente della critica per risultati e qualità delle prestazioni. Il loro essere protagoniste nel mercato che viene definito di riparazione pare figlio della logica.

RIVOLUZIONE ROSSONERA

Molto attivi i rossoneri, a Milanello è scattato un vero repulisti. Dopo il cambio in panchina, Conceicao per Fonseca, sono stati accompagnati all’uscita Morata Calabria Bennacer e anche Okafor, che è andato al Napoli. Al Milan arrivano Gimenez, Joao Felix, Walker, Bondo e Sottil.

IL NUOVO VOLTO DELLA JUVE

Aria nuova anche alla Juventus: Kolo Muani ha già fato una piccola svolta, con il francese sono arrivati Alberto Costa, Veiga e Kelly. In uscita Danilo, Arthur e Fagioli, in partenza per la Fiorentina. Ai viola arriva anche Zaniolo, che lascia l’Atalanta. I bergamaschi hanno accolto Daniel Maldini e Posch.

NAPOLI E INTER QUASI FERME

Al Napoli Conte chiedeva a gran voce un sostituto per Kvaratsckelia, Okafor sembra una soluzione al ribasso. Nessuna rivoluzione all’Inter, Zalewski ha preso il posto di Buchanan e Frattesi è rimasto.