Milano Music Week, Andrea Rosi di Sony Music Italia a RTL 102.5: “Un momento positivo per l'industria discografica italiana, la musica è un elemento fondamentale delle nostre vite”

Si apre oggi la Milano Music Week, un’intera settimana dedicata all'universo musicale, caratterizzata da panel, incontri con gli artisti, workshop, esposizioni, party e showcase. Fino al 26 novembre, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash e con la curatela speciale di Francesca Michielin, la città di Milano sarà immersa in un vortice di note e creatività. Questo evento rappresenta un'opportunità per gli appassionati di musica e gli artisti emergenti di condividere esperienze, approfondire tematiche e celebrare la diversità musicale. In Torneria Tortona (via Tortona, 31) aprirà ufficialmente Casa Milano Music Week, uno spazio interamente dedicato che diventa il punto di riferimento per il pubblico e gli addetti al settore per tutta la settimana.

Andrea Rosi, Presidente e CEO di Sony Music Entertainment Italy, ha inaugurato questa speciale settimana con un'intervista su RTL 102.5, in cui ha raccontato la crescita attuale del mercato musicale: «Questo è un momento positivo per l’industria musicale italiana. Ora abbiamo un mercato in crescita dopo anni di sofferenze dovute al cambiamento tecnologico. La Milano Music Week è sempre più importante, e ogni anno acquisisce maggiori adesioni. È fondamentale focalizzare l’interesse del pubblico su questo settore, strategico per la cultura e l’entertainment in Italia. È un settore in crescita che offre opportunità di lavoro, in un momento in cui si parla spesso di occupazione. Partecipate numerosi perché c’è tanto da parlare e da sentire, un po' per tutti i generi musicali», racconta. «Il digitale ha reso questo mondo migliore. Per tanti anni si parlava di pirateria musicale, mentre ora se ne parla quasi più perché i servizi di streaming sono assolutamente legali, sia quelli premium sia quelli con la pubblicità. Quello della pirateria è quindi un problema brillantemente superato dall’industria musicale. Si aprono tantissime opportunità, e in questo momento la parte del pubblico più giovane detta le leggi del mercato», continua.

Durante l'intervista a Non Stop News, Andrea Rosi ha affrontato anche l'impatto dell'Intelligenza Artificiale nel mondo della musica, ed ha sottolineato l'importanza significativa che la musica ha nella vita delle persone: «Il dibattito sull’IA è globale, ma ciò a cui teniamo in maniera fondamentale è che vengano preservati i diritti degli artisti, degli autori e delle aziende. Se la tecnologia va avanti e cambia il nostro modo di produrre e fruire della musica, non possiamo frenarla. La tecnologia non si ferma mai. Quello che bisogna fare è agire all’interno della legalità e dei diritti di chi fa musica. La musica è talmente radicata nella nostra vita e nelle abitudini che la diamo quasi per scontata, e magari per questo viene valorizzata meno. In realtà, è molto importante e il pubblico ne è consapevole. Guardate dopo il covid, l’esplosione del mercato dei concerti, dove si registrano numeri mai visti. È uno strumento di aggregazione straordinario e quindi va valorizzato».

In occasione della Milano Music Week, Sony Music Italy presenta il film "DallAmeriCaruso: Il concerto perduto", documentando il memorabile spettacolo di Lucio Dalla al Village Gate di New York nel 1986. Diretto da Walter Veltroni e prodotto da Nexo Digital e Sony Music, il film sarà proiettato nelle sale italiane il 20, 21 e 22 novembre. Inoltre, martedì 21, Sony Music Italy propone "AFROTEQUE: the urban sound of Africa" a Moysa, concentrandosi sulla crescente scena musicale africana.

Tutto il programma della Milano Music Week è consultabile al seguente link: www.milanomusicweek.it

Per ogni evento sono indicate le modalità di prenotazione o di acquisto della prevendita.