Milano Music Week, Enzo Mazza (CEO di FIMI) a RTL 102.5: “È un buon momento per il mercato musicale italiano, c’è una grande passione verso la musica, sia per chi la crea che per chi la consuma”

Continua la Milano Music Week, un’intera settimana dedicata all'universo musicale, caratterizzata da panel, incontri con gli artisti, workshop, esposizioni, party e showcase. Fino al 26 novembre, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash e con la curatela speciale di Francesca Michielin.

Per questa speciale settimana tutta dedicata al settore della musica, Enzo Mazza, è stato ospite di RTL 102.5. Nel corso dell’intervista in Non Stop News, il CEO di FIMI ha parlato del discusso tema dell’Intelligenza Artificiale nel settore creativo, con un focus sul mercato musicale. «Quello dell’AI è attualmente il tema più importante del settore creativo. In particolare, in quello della musica si discute dell’AI generativa, ovvero quella che consente di creare delle opere. Queste applicazioni vengono addestrate da dei contenuti che riguardano le persone, la musica, gli autori, le case discografiche. Questo porta, da una parte, alla necessità di regolamentare questo utilizzo e, dall’altra, di utilizzare al meglio queste tecnologie. Abbiamo visto negli ultimi giorni anche delle interessanti evoluzioni, pensiamo all’ultimo singolo dei Beatles che ha utilizzato in parte anche l’AI. Quindi una grande opportunità ma anche la necessità di regolamentazione affinché non vadano in contrasto con i legittimi titolari dei diritti», spiega Enzo Mazza. «È un periodo positivo per la musica, soprattutto in Italia. Oggi abbiamo tantissima musica italiana di nuovi artisti, c’è stata un’innovazione molto importate sul lato della creatività da parte di nuovi talenti su cui la discografia ha investito moltissimo. Un buon segnale, perché fa sì che si continui a produrre musica e che ci sia un ricambio generazionale. Questo poi ha delle conseguenze sul mercato. C’è questa passione grande verso la musica, sia per chi la crea che per chi la consuma», conclude.

