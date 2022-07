Milano, rapina una banca dicendo di avere una bomba, poi si pente e si fa portare in taxi dai carabinieri

La storia è quella che sembra di altri tempi e racconta come, in fondo, anche un ladro, non professionista, ma solo mosso dalla disperazione e dalle difficoltà economiche, possa essere onesto. La vicenda è questa : a Milano un uomo ha rapinato una banca, ma durante la fuga in taxi si è pentito e si fatto portare in una caserma dei carabinieri . Protagonista di questo caso di cronaca un 65enne.





La rapina e poi il ravvedimento