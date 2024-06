Milano, Roma e Torino sono le migliori città universitarie in Italia, ma lontane dal vertice mondiale

LA CLASSIFICA DI QS





Milano, Roma e Torino emergono come le migliori città per gli studenti universitari in Italia, pur rimanendo lontane dai vertici mondiali, dominati da città come Londra. Questo è quanto rivela la classifica pubblicata da QS Quacquarelli Symonds, che ha valutato 150 destinazioni di studio in base a indicatori quali feedback degli studenti, qualità degli atenei, accessibilità economica, vivibilità, opportunità lavorative e diversità. A livello mondiale, Londra si conferma la migliore città studentesca, seguita da Tokyo e Seul. Monaco di Baviera sale al quarto posto, mentre Melbourne scende al quinto. In Italia, Milano migliora di una posizione, raggiungendo il 52° posto, Roma guadagna due posizioni arrivando al 54° e Torino scende di un posto, posizionandosi al 68°. Milano eccelle particolarmente nell'indicatore Attività dei datori di lavoro, posizionandosi al 24° posto a livello globale. Questo indicatore valuta le città più ricercate dai datori di lavoro per i laureati, basandosi sull'indagine annuale di QS che identifica le istituzioni che producono i migliori laureati. Inoltre, Milano ottiene i migliori risultati italiani nell'indicatore Ranking, salendo di tredici posizioni al 44° posto a livello globale, riflettendo la performance collettiva delle università della città nel QS World University Rankings. QS sottolinea che questo indicatore evidenzia il magnetismo delle università nelle grandi città e riconosce le sedi delle istituzioni d'élite del mondo. Milano si distingue anche per la popolazione studentesca più eterogenea d'Italia, classificandosi al 59° posto in questa categoria, che esamina la composizione degli studenti sia dal punto di vista domestico che internazionale. Roma e Torino ottengono buoni risultati nella categoria Accessibilità economica, classificandosi rispettivamente al 57° e al 52° posto. Al contrario, Milano registra il peggior risultato nazionale in questa categoria, a testimonianza dell'importanza dell'accessibilità economica per i futuri studenti e le loro famiglie. Gli alti costi degli alloggi e il costo della vita elevato rendono Milano meno desiderabile rispetto a Roma, che si colloca tra le prime 50 al mondo per accessibilità economica. La categoria "Desiderabilità" valuta l'attrattiva di ogni destinazione considerando fattori come sicurezza, vivibilità e inquinamento, cogliendo le diverse preferenze degli studenti e dei loro genitori. Tutte e tre le città italiane mostrano un calo nell'indicatore Student Mix, ma migliorano nell'accessibilità economica. Milano migliora in tutti gli indicatori tranne uno, Roma migliora in quattro indicatori su sei, mentre Torino migliora solo in uno. Ben Sowter, vicepresidente senior di QS, ha dichiarato che "Milano, Roma e Torino si distinguono nella nostra classifica come le città italiane più attraenti per gli studenti internazionali, poiché questa classifica è stata progettata appositamente per loro. Nonostante le loro caratteristiche distinte, queste tre città condividono elementi chiave: l'eccellenza accademica, la ricchezza artistica e culturale, e la vivacità della vita sociale e notturna, tutti aspetti che gli studenti internazionali trovano molto attraenti".