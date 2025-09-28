Minacce a Caivano, consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello durane la messa

Minacce a Caivano, consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello durane la messa

Minacce a Caivano, consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello durane la messa Photo Credit: Ansa: Cesare Abbate

Alessandra Giannoli

28 settembre 2025, ore 16:30

Fermato un uomo, intensificate nel napoletano le misure di tutela del parroco anticamorra

A Caivano minacciato don Maurizio Patriciello. Durante la messa nella parrocchia di San Pietro Apostolo al sacerdote è stato consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, all’indomani dei colpi di pistola esplosi nelle strade del Parco Verde. Don Maurizio Patriciello ha continuato a celebrare la funzione religiosa. L'uomo che ha portato la pallottola in chiesa è stato fermato e portato in caserma. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha preannunciato una visista a breve a Caivano. Disposta l'intensificazione delle misure di tutela nei confronti del parroco anticamorra e sono già state inviate pattuglie aggiuntive per presidiare Parco Verde. Domani si terrà in loco una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. “Su quanto è successo a Caivano pronto è stato l'intervento delle forze dell'ordine che stanno ora, con la consueta professionalità, svolgendo tutti gli accertamenti del caso". Così Pina Castiello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai rapporti con il Parlamento, presente in chiesa nel momento in cui l'uomo ha consegnato il bossolo a don Patriciello. "Non ci faremo spaventare, non arretreremo di un millimetro nell' affermazione della legalità e nella lotta senza quartiere alla camorra!", ha aggiunto Pina Castiello. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a don Maurizio Patriciello la sua vicinanza e la sua solidarietà dopo il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima.


Parla il Prefetto di Napoli

 "I cittadini onesti del Parco Verde , che rappresentano la stragrande maggioranza, e don Maurizio Patriciello non saranno lasciati soli. Lo Stato è presente e continuerà ad esserlo. Chi pensa di potersi muovere al di fuori della legalità deve sapere che non ci sarà alcun arretramento: la risposta sarà, come sempre, immediata e decisa". E’ quanto ha dichiarato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. "Il Governo ha investito risorse importanti sul Parco Verde. La magistratura , le donne e gli uomini delle forze dell'ordine svolgono un lavoro encomiabile, e per questo va loro il più sincero ringraziamento. Quanto accaduto non fermerà il vasto programma di riqualificazione delle periferie per assicurare tranquillità, dignità e sicurezza", ha sottolineato Michele di Bari.


Giorgia Meloni, lo Stato è con la comunità di Caivano

 "Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità. Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.


Argomenti

Caivano
don Patriciello
Giorgia Meloni
Matteo Piantedosi
Parco Verde
parroco anticamorra
proiettile

Gli ultimi articoli di Alessandra Giannoli

Mostra tutti
  • Trump, dopo il vertice in Alaska, dichiara che Putin vuole un accordo di pace sull’Ucraina non una tregua

    Trump, dopo il vertice in Alaska, dichiara che Putin vuole un accordo di pace sull’Ucraina non una tregua

  • Colpita dagli israeliani una chiesa cattolica a Gaza, il bilancio sale a tre morti

    Colpita dagli israeliani una chiesa cattolica a Gaza, il bilancio sale a tre morti

  • Appello di Papa Leone, la violenza delle armi sia sostituita dal dialogo

    Appello di Papa Leone, la violenza delle armi sia sostituita dal dialogo

  • Bombardamenti in Ucraina, le forze russe distruggono due lanciatori e due stazioni radar

    Bombardamenti in Ucraina, le forze russe distruggono due lanciatori e due stazioni radar

  • Esplosione a Roma in un distributore Gpl, si contano una cinquantina di feriti, due versano in gravissime condizioni

    Esplosione a Roma in un distributore Gpl, si contano una cinquantina di feriti, due versano in gravissime condizioni

  • Caldo record in Sardegna, in spiaggia muoiono due persone colte da malore

    Caldo record in Sardegna, in spiaggia muoiono due persone colte da malore

  • L'Iran esprime dubbi sulla tenuta del cessate il fuoco con Israele

    L'Iran esprime dubbi sulla tenuta del cessate il fuoco con Israele

  • Vittoria di Trump sullo ius soli, la Corte suprema limita i poteri dei giudici federali

    Vittoria di Trump sullo ius soli, la Corte suprema limita i poteri dei giudici federali

  • In provincia di Torino un uomo uccide la moglie e poi si toglie la vita, gettandosi nel lago di Avigliana

    In provincia di Torino un uomo uccide la moglie e poi si toglie la vita, gettandosi nel lago di Avigliana

  • A Busto Arsizio ucciso a coltellate il titolare di una cartoleria di lusso, killer in fuga

    A Busto Arsizio ucciso a coltellate il titolare di una cartoleria di lusso, killer in fuga

Napoli: studentessa spagnola di 20 anni morta dopo essere stata travolta sule strisce pedonali da un Suv

Napoli: studentessa spagnola di 20 anni morta dopo essere stata travolta sule strisce pedonali da un Suv

E' successo nella notte, alla gida della macchina un diciottenne adesso indagato per omicidio stradale, lei era in Italia nell'ambito del programma Erasmus

Emanuela Maccarani rinviata a giudizio con l’accusa di maltrattamenti alle atlete

Emanuela Maccarani rinviata a giudizio con l’accusa di maltrattamenti alle atlete

L’ex dt delle “Farfalle” si difende dalle accuse, non ho mai dato della cicciona o usato altri termini finiti sui giornali

Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

Scuole e uffici comunali chiusi , fiumi d'acqua in molte località, macchine e scooter trascinati per metri, anche automobili dei carabinieri a Monterone, timori per nuove precipitazioni