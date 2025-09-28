Minacce a Caivano, consegnato un proiettile a don Maurizio Patriciello durane la messa

A Caivano minacciato don Maurizio Patriciello. Durante la messa nella parrocchia di San Pietro Apostolo al sacerdote è stato consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, all’indomani dei colpi di pistola esplosi nelle strade del Parco Verde. Don Maurizio Patriciello ha continuato a celebrare la funzione religiosa. L'uomo che ha portato la pallottola in chiesa è stato fermato e portato in caserma. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha preannunciato una visista a breve a Caivano. Disposta l'intensificazione delle misure di tutela nei confronti del parroco anticamorra e sono già state inviate pattuglie aggiuntive per presidiare Parco Verde. Domani si terrà in loco una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. “Su quanto è successo a Caivano pronto è stato l'intervento delle forze dell'ordine che stanno ora, con la consueta professionalità, svolgendo tutti gli accertamenti del caso". Così Pina Castiello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega ai rapporti con il Parlamento, presente in chiesa nel momento in cui l'uomo ha consegnato il bossolo a don Patriciello. "Non ci faremo spaventare, non arretreremo di un millimetro nell' affermazione della legalità e nella lotta senza quartiere alla camorra!", ha aggiunto Pina Castiello. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a don Maurizio Patriciello la sua vicinanza e la sua solidarietà dopo il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima.





Parla il Prefetto di Napoli

"I cittadini onesti del Parco Verde , che rappresentano la stragrande maggioranza, e don Maurizio Patriciello non saranno lasciati soli. Lo Stato è presente e continuerà ad esserlo. Chi pensa di potersi muovere al di fuori della legalità deve sapere che non ci sarà alcun arretramento: la risposta sarà, come sempre, immediata e decisa". E’ quanto ha dichiarato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. "Il Governo ha investito risorse importanti sul Parco Verde. La magistratura , le donne e gli uomini delle forze dell'ordine svolgono un lavoro encomiabile, e per questo va loro il più sincero ringraziamento. Quanto accaduto non fermerà il vasto programma di riqualificazione delle periferie per assicurare tranquillità, dignità e sicurezza", ha sottolineato Michele di Bari.





Giorgia Meloni, lo Stato è con la comunità di Caivano

"Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità. Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



