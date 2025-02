“Mission: Impossible - The Final Reckoning” verso il debutto al Festival di Cannes Photo Credit: Ufficio Stampa Paramount

Ethan Hunt potrebbe approdare sulla Croisette.

Sebbene non sia stata presa alcuna decisione, secondo un articolo apparso su Variety "Mission: Impossible - The Final Reckoning" potrebbe debuttare al prossimo Festival di Cannes. La Paramount, che distribuirà il film nelle sale il 21 maggio, non smentisce né conferma l'indiscrezione che però, vista l’uscita della pellicola proprio durante la seconda settimana del festival, appare altamente probabile.

TOM CRUISE VERSO IL RITORNO A CANNES

La Paramount ha una ricca storia con il festival, e così anche Cruise, il cui ultimo viaggio a Cannes, per "Top Gun: Maverick" nel 2022, è stato un trionfo. Il film ha incassato 1,45 miliardi di dollari al botteghino mondiale e ha persino ottenuto sei nomination agli Oscar, vincendo una statuetta per il miglior sonoro. Sarebbe un graditissimo ritorno sulla Croisette per la star hollywoodiana che andrebbe ad impreziosire di glamour il red carpet francese.

MISSION IMPOSSIBLE, COSA SAPPIAMO SUL PROSSIMO FILM?

Come per il film precedente della saga, la regia è di Christopher McQuarrie e la sceneggiatura è firmata da lui insieme a Erik Jendresen. Ovviamente Tom Cruise torna a vestire per l’ottava volta i panni del protagonista, l’agente Ethan Hunt, affiancato da Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff e Frederick Schmidt che riprendono i rispettivi ruoli delle pellicole precedenti. Le riprese sono state girate insieme a quelle di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno e hanno avuto luogo tra l’isola di Malta, il Sudafrica e la Norvegia.

CANNES 2025, LA QUOTA AMERICANA IN FRANCIA

Intanto manca sempre meno alla data di inizio di Cannes 2025. Oltre a Tom Cruise, gli altri nomi americani che potrebbero sbarcare in Francia, sarebbero Spike Lee con Denzel Washington per il film "Highest 2 Lowest", o anche "The Phoenician Scheme" di Wes Anderson, con un cast impressionante tra cui Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis e Benedict Cumberbatch; Tra gli altri titoli si scommette anche su"Nouvelle Vague" di Richard Linklater, sulla produzione del film cult di Jean-Luc Godard "Fino all'ultimo respiro", e "Father Mother Sister Brother" di Jim Jarmusch , con Adam Driver, Cate Blanchett, Mayim Bialik, Tom Waits e Charlotte Rampling, di Mubi. Secondo alcune fonti, sarebbe improbabile che il film "F1" di Brad Pitt venga presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes.

CANNES, IL PRESTIGIO DELLA CROISETTE

Il Festival francese arrivato alla sua 78esima edizione vede una selezione curata dal direttore storico Thierry Fremaux. Lo scorso anno sono stati presentati in anteprima mondiale tre dei film più chiacchierati della stagione, tra cui un trio di candidati al miglior film: "Anora" di Sean Baker, vincitore della Palma d'oro, "Emilia Perez" di Jacques Audiard e "The Substance" di Coralie Fargeat. Tuttavia, i film più commerciali non sempre beneficiano di un lancio a Cannes. "Top Gun: Maverick" ha ricevuto una spinta dal suo debutto al festival, ma "Indiana Jones e il Quadrante del destino" ha sofferto di un'accoglienza poco brillante prima della sua première nel 2023.