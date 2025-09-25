Mondiali di canottaggio in Cina, festa azzurra con il, quattro di coppia che è medaglia d'oro dopo sette anni

Mondiali di canottaggio in Cina, festa azzurra con il, quattro di coppia che è medaglia d'oro dopo sette anni

Mondiali di canottaggio in Cina, festa azzurra con il, quattro di coppia che è medaglia d'oro dopo sette anni Photo Credit: Ansa/

Gabriele Manzo

25 settembre 2025, ore 13:30

Commovente dedica a Filippo Mondelli, che aveva vinto in Bulgaria, scomparso prematuramente per un tumore, gli azzurri hanno dominato la gara dall'inizio alla fine

Si rinnova la magia del nostro canottaggio, è medaglia d'oro dopo sette anni. L'Italia si laurea di nuovo campione del mondo nel quattro di coppia maschile di canottaggio, ai mondiali di 2025 in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina. Orgoglio e commozione per la Federazione Italiana Canottaggio, che scrive sul proprio sito: “Che meraviglia, sette anni dopo Plovdiv 2018 con il pensiero rivolto al nostro Filippo Mondelli, in barca in Bulgaria,   deceduto a seguito di un osteosarcoma alla gamba sinistra scoperto nel gennaio del 2021, dall’alto avrà fatto un tifo straordinario per i nostri ragazzi. ITALIA CAMPIONE DEL MONDO! ITALIA CAMPIONE DEL MONDO! ITALIA CAMPIONE DEL MONDO!”.


Una grande gara

Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili hanno lasciato indietro gli armi rivali, dominando la finale da inizio a fine, tagliando il traguardo in 5'48"08 precedendo Gran Bretagna (5'50"06) e Polonia (5'51"34). Gli italiani si mettono subito al comando con un buon vantaggio ai 500 sulla Polonia e sulla Gran Bretagna. A metà gara raddoppiano il vantaggio sugli Stati Uniti e sulla Gran Bretagna terza.

Rambo, Chiumi, Paniz e Jack gestiscono al meglio la strategia di gara anche se ai 1500 si fanno sotto gli inglesi. L'Italia non molla e mantiene saldamente la leadership che trasforma gli ultimi 100 metri in medaglia d'oro. L'Italia vince e torna sul gradino più alto del podio iridato con quasi due secondi di vantaggio sulla Gran Bretagna, con la Polonia terza.


Argomenti

Canottaggio
oro
quattro

