Morte Matthew Perry, fiume di lacrime sui social, messaggio del premier canadese Trudeau

Ha scatenato un fiume di lacrime la notizia della scomparsa di Matthew Perry, star di "Friends", che ha interpretato il personaggio di Chandler Bing. Insieme al pianto dei tanti fan che hanno decretato il successo planetario della sitcom, c'è il cordoglio di amici, colleghi e del mondo dei produttori televisivi per la scomparsa dell'attore all'età di 54 anni. Anche Justin Trudeau, il primo ministro del Canada, ha espresso il suo dolore.

La casa di produzione di "Friends": "Stiamo sconvolti"

"Siamo sconvolti dalla scomparsa del nostro caro amico Matthew Perry - ha dichiarato in un comunicato la Warner Bros Television Group, che ha prodotto 'Friends' - Matthew era un attore incredibilmente dotato e una parte indelebile della famiglia del Warner. L'impatto del suo genio comico si è sentito in tutto il mondo e la sua eredità continuerà a vivere nei cuori di molti. Questo è un giorno straziante e mandiamo il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi devoti fan".





La rete Nbc: "La sua eredità vivrà attraverso innumerevoli generazioni"

La rete Nbc, che negli Usa ha trasmesso "Friends", si è espressa in un comunicato: "Siamo incredibilmente addolorati per la scomparsa troppo presto di Matthew Perry. Ha portato tanta gioia a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo con i suoi tempi comici perfetti e la sua arguzia. La sua eredità vivrà attraverso innumerevoli generazioni". L'attrice Maggie Wheeler, che ha interpretato Janice, la fidanzata di Chandler Bing in "Friends", ha pubblicato su Instagram: "Che perdita. Il mondo sentirà la tua mancanza, Mathew. La gioia che hai portato a tanti nella tua troppo breve vita continuerà a vivere. Mi sento davvero benedetta da ogni momento creativo che abbiamo condiviso".





Messaggio del premier canadese Trudeau

Ad esprimersi, anche il premier canadese Justin Trudeau, che ha condiviso sui social la notizia della morte dell'attore: "La scomparsa di Matthew Perry è scioccante e triste. Non dimenticherò mai i giochi che facevamo nel cortile della scuola e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che ha portato loro. Grazie per tutte le risate, Matthew. Eri amato e ci mancherai". Perry aveva raccontato che durante la sua infanzia lui e Trudeau avevano frequentato la stessa scuola da piccoli in Canada.