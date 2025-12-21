Mosca allontana l’ipotesi di un trilaterale con Stati Uniti e Russia sull’Ucraina

Costruttive secondo l’inviato di Putin Dimitriev le trattative in corso a Miami anche se ha dichiarato: “Il 'Deep State' sta cercando di scatenare la terza guerra mondiale alimentando la paranoia anti-russa nell'Unione Europea e nel Regno Unito”. Il consigliere del presidente russo Ushakov ha allontanato l’ipotesi di un vertice a tre con Stati Uniti e Ucraiana sostenendo, rispetto alle modifiche proposte dagli Europei e da Kiev al piando di Trump, “Non avvicinano alla pace”. Seppure escludendo l’ipotesi di un trilaterale da Mosca è arrivata un’apertura. 'Il presidente Putin è pronto al dialogo con Macron”, ha fatto sapere il Cremlino. “Ora che la prospettiva di un cessate il fuoco e di negoziati di pace sta diventando più chiara, è di nuovo utile parlare con Putin", hanno affermato fonti del’Eliseo, sulla scia della disponibilità mostrata dalla Russia, promettendo totale trasparenza nell’ottica di eventuali colloqui. Ushakov infine ha precisato che a Russia si aspetta che gli Stati Uniti e gli altri partecipanti ai negoziati sull'Ucraina rispettino gli accordi raggiunti da Trump e Putin al vertice che si è tenuto lo scorso mese di agosto ad Anchorage, in Alaska.