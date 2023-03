MotoGp, Francesco Bagnaia su Ducati vince il Gp del Portogallo a Portimao

Francesco Bagnaia e la Ducati fanno all in Portogallo. Dopo aver vinto la gara sprint del sabato lil campione del mondo in carica si è aggiudicato anche la gara della domenica. Podio a forti tinte tricolori quello portoghese: al secondo posto l'Aprilia di Maverick Vinales la Ducati di Marco Bezzecchi. Quarta l'altra Ducati Pramac di Johan Zarco, poi Alex Marquez su Ducati Gresini, le KTM di Binder e Miller e con la Yamaha di Fabio Quartararo in all'ottava posizione. Grande paura al terzo giro, quando MArc Marquez arriva lungo in una staccata e colpisce Miguel Oliveira, scaraventandolo al suolo: il portoghese resta a terra dolorante, poi per fortuna si alza senza conseguenze. Conseguenze invece per Marquez: lo spagnolo ha riportato la frattura al primo metacarpo della mano destra ed ha ricevuto una doppia penalità da scontare nel prossimo Gp in Argentina, due long lap.





Le parole dei protagonisti

Due vittoire in due giorni e leadership nel mondiale: un avvio di stagione perfetto per il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia: "Abbiamo iniziato come volevamo, sono davvero contento per questo risultato. È stata una gara molto lunga, non ero più abituato. La moto dell'anno scorso aveva problemi, solo quando ci siamo raccolti insieme abbiamo risolto tutto. Il gruppo di lavoro fa tanto, siamo partiti in maniera opposta rispetto al 2022 con questa moto che si adatta al mio stile di guida. Perdiamo un po' di top speed, ma abbiamo guadagnato una guidabilità che ci dà davvero una mano. Ero al gancio con la gomma davanti e alla fine con la gomma dietro, abbiamo girato 7-8 decimi più piano. Sapevo fosse importante gestire e non usare la gomma in modo sbagliato. È andata bene, sono molto contento perché non era scontato partire così. Si è rovesciata la medaglia". Marc Marquez chiede scusa ad Oliveira per averlo eliminato dalla gara: "Non era mia intenzione: ho scelto la gomma dura all'anteriore e ho avuto un grande lock: volevo andare a sinistra, non ho potuto sollevare la moto, ho evitato Martin ma non Oliveira. Mi scuso con Miguel e il suo team, l'importante è che lui stia bene".