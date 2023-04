Motomondiale, ad Austin vince Rins davanti a Marini, fuori per caduta Bagnaia

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

A Austin vince Alex Rins su Honda Lcr che trionfa nel Gran premio delle Americhe in classe MotoGp, secondo al traguardo Luca Marini su Ducati del team VR 46, terzo Quartararo su yamaha. Male Francesco Bagnaia caduto durante la gara. Il terzo appuntamento della stagione con le gare della classe MotoGp era cominciato bene per Francesco Bagnaia che era stato il grande protagonista del sabato con la sua Ducati. Dopo la pole e il giro record sulla pista ha dominato anche la Sprint Race. Ed era iniziata bene la gara di oggi con una super partenza e il comando della corsa, ma al settimo dei 20 giri, quando era ancora in testa, il campione italiano è scivolato nella ghiaia dopo essere caduto in curva. Per Pecco è il secondo errore consecutivo dopo quello in Argentina.





La gara

È stata una corsa quella del Gran premo delle Americhe sul circuito di Austin per la classe MotoGp caratterizzata dalle cadute già all’inizio. In curva tre, subito una doppia caduta per Jorge Martin e Alex Marquez, poi a finire a terra è stato Aleix Espargaro. Al settimo giro cade anche Miller, e subito dopo Bagnaia. Il torinese è stato costretto al ritiro. Al comando della corsa si è portato Rins con alle sue spalle la coppia Quartararo-Marini. I tre cercano di mettersi pressione a vicenda e al 14esimo giro Marini supera il francese e sale al secondo posto. Ma la gara non è ancora finita. Mancano sei giri al termine e il pilota navarro sembra essere imprendibile e guadagna oltre due secondi sul pilota di Urbino. Al 16esimo giro e Quartararo ad avvicinarsi al fratello di Valentino Rossi, ma l’italiano resiste e riesce ad allungare. Al penultimo giro sale a tre secondi il vantaggio di Rins su Marini, vantaggio che il pilota della Honda Lcr mantiene fino alla fine e vince davanti all’italiano su Ducati del team VR46 e a Quartararo su Yamaka. Quarta la Aprilia di Maverick Vinales. Quinto Oliveira. Chiude al sesto posto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Completano la top ten Zarco su Pramac, Morbidelli su Yamaha, Di Giannantonio su Ducati Gresini e Augusto Fernandez su Gas Gas. Bezzecchi resta leader del Mondiale, con un vantaggio di 11 punti su Bagnaia.