Moulin Rouge! Il Musical per la prima volta in Italia, da domani a Roma

Massimo Galanto

14 ottobre 2025, ore 12:00

Uno degli eventi teatrali più attesi, sul palco Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano

Arriva finalmente in Italia Moulin Rouge! Il Musical. L'atteso kolossal ispirato al celebre film di Baz Luhrmann, diretto da Massimo Romeo Piparo, sarà in scena da domani, mercoledì 15 ottobre al Sistina Chapiteau, la nuova grande struttura teatrale di Roma.

Con i suoi oltre 3000 mt di tiranti, 1600 mt di ferro, 500 picchetti, 130 mt di tralicci, 3.9 tonnellate e 4200mq di pvc, una sontuosa messa in scena di oltre 30 metri di ampiezza e 20 di profondità, un doppio palcoscenico girevole, circa 90 chilometri di fili luminosi, e con un foyer di oltre 300 metri quadrati con una zona ristorazione in partnership con la rinomata Caffetteria-Pasticceria Palombini, ispirata alle atmosfere di un bistrot di Montmartre, oltre che un esteso parcheggio adiacente la struttura, il Sistina Chapiteau è un’autentica novità per la Capitale e offrirà al pubblico l’opportunità di vivere il comfort di un grande teatro con la magia e il fascino di un vero e proprio “circo del musical”.

Tutto su Moulin Rouge! Il Musical

Prodotto su licenza della casa produttrice australiana Global Creatures – nota per il successo internazionale di “Moulin Rouge! The Musical” a Broadway – questo musical dalle emozioni forti e dalla storia appassionante vede ancora una volta Massimo Romeo Piparo impegnato non solo nella regia, ma anche come autore della traduzione in lingua italiana dei dialoghi, mantenendo in lingua originale la maggior parte delle celebri canzoni della colonna sonora, suonata interamente dall’Orchestra dal vivo.

I protagonisti

Sul palco l'ex Amici Diana Del Bufalo e il vincitore della sezione Giovani di Sanremo 2021 e già interprete con Piparo di West Side Story e Jesus Christ Superstar Luca Gaudiano. Saranno loro a ricoprire i ruoli iconici della stella del Moulin Rouge, Satine e del giovane scrittore Christian.

Con loro, i protagonisti Emiliano Geppetti che interpreterà Harold Zidler, il carismatico ed eccentrico impresario del Moulin Rouge; Gilles Rocca nel ruolo di Santiago, il sensuale e seducente ballerino di tango, dallo spirito vivace e passionale; Mattia Braghero che vestirà i panni del ricco Duca di Monroth, cinico e spietato contendente del cuore di Satine mentre Daniele Derogatis sarà Henri de Toulouse-Lautrec, il geniale e visionario pittore bohémien dalla cui tela prende vita il racconto più appassionante della scena teatrale contemporanea. E ancora, Elga Martino (Ninì), Sabrina Ottonello (Arabia), Gloria Enchill (La Chocolat), Raffaele Rudilosso (Baby Doll) e un ricco cast di performers: Gabriele Aulisio, Michele Balzano, Claudia Calesini, Federico Colonnelli, Luigi D’Aiello, Mario De Marzo, Robert Abotsie Ediogu, Linda Gorini, Antonio Lanza, Simone Nocerino, Laura Offen, Serena Olmi, Luca Peluso, Simone Ragozzino, Gaia Salvati, Viviana Salvo, Marco Stella, Rossana Vassallo.

A firmare le coreografie l’inglese Billy Mitchell. La colonna sonora sarà composta da brani di icone come David Bowie, Lady Gaga, Queen, Elton John, Rihanna, Madonna e molti altri, interpretati dalla grande Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. Le scenografie sono curate da Teresa Caruso.


Argomenti

Moulin Rouge! Il Musical

