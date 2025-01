M¥SS KETA a RTL 102.5: “Il disco mostra il mio punto di vista sul mondo ed è molto intenso a livello di BPM. Nei live la farò grossa”

M¥SS KETA è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il suo ultimo album “.”, rilasciato il 17 gennaio. Nel nuovo progetto discografico, l’artista mette in luce le ingiustizie e le questioni irrisolvibili che definiscono la vita moderna. Una quotidianità logorante, dove il caos regna sovrano e l’entropia governa ogni aspetto dell’esistenza. Le réclame invadono ogni spazio, trasformandosi in un loop infinito e l’ultrasaturazione capitalista si infiltra nelle strade e sugli schermi, facendo perdere progressivamente la razionalità. Ai microfoni di RTL 102.5, M¥SS KETA ha raccontato: «Sono gasatissima, sono ancora frizzantina dall’uscita del nuovo album. Per me è un “Red Monday”, rosso fuoco. Rosso come la Punto su cui sono nella copertina dell’album. Il titolo è appunto un punto, perché è il mio punto di vista sul mondo e perché ho deciso di mettere un punto. Poi sta bene su tutto, per esempio “Come stai Miss? Guarda la mia faccia… punto”. Lo puoi mettere un po’ così dappertutto». L’album è frutto di un percorso e di una ricerca anche a livello di suoni e produzione, dove si ritrovano influenze fidget house, synthpop, tecktonik, il mondo sonoro electroclash di Miss Kittin e Felix da Housecat, le influenze dance di Gigi D’Agostino, le melodie visionarie dei Crystal Castles. «Il videoclip di “160BPM” l’abbiamo girato al Centro Anziani di Villa Lazzaroni di Roma. È una canzone molto disco e club ma nasconde un po’ di nostalgia del passato. Mi piaceva il contrasto tra una “miss” contemporanea immersa in questo mondo da club e tutti questi anziani nella vila. La giornata passata insieme mi ha fatto capire che ci sono molti più punti di unione che di disunione e mi ha dimostrato per l’ennesima volta che la musica è un terreno di comunicazione tra generazioni, non divide ma unisce e regala anche delle emozioni che puoi condividere in maniera comunitaria» ha raccontato l’artista.





Il tour “.”

A marzo 2025 partirà il “TOUR .”, prodotto da Thaurus per l’Italia e Buback Tonträger GmbH per l’Europa. Prima tappa il 1° marzo dal Trabendo di Parigi (FR), proseguirà poi il 2 marzo al Melkweg di Amsterdam (NL), il 7 marzo all’Hotel Shanghai di Essen (DE), l’8 marzo all’O2 Academy Islington di Londra (UK), il 12 marzo dal Flex di Vienna (AT), il 14 marzo dall’Im Wizemann di Stoccarda (DE) e il 15 marzo dall’Huxleys di Berlino (DE). Sarà poi la volta dei club italiani, il 5 aprile al Cieloterra di Roma, continuando l’11 aprile al Link di Bologna, il 12 aprile all’Hall di Padova, il 21 aprile all’Eremo di Molfetta (BA), il 24 aprile al Tenax di Firenze, per concludere l’8 maggio all’Alcatraz di Milano. In merito al tour europeo, M¥SS KETA ha rivelato: «Per il tour europeo si parte da Parigi per cantare, per scaldarmi con l’Europa per poi tornare in Italia in tour. Nei live la farò grossa, l’album è molto intenso dal punto di vista di bpm, di intensità club, dance floor… Porterò un live bello godereccio, da ballare. Vorrei ricreare quasi un rito primitivo e far vivere questo concerto come un rito primordiale, me lo immagino molto minimal ma con tante luci. Mi piace la musica che permette alla comunità di stare insieme, di divertirsi, di conoscerci e godersi la musica. Voglio puntare su questo».