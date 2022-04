Muore dopo un trattamento al seno fatto in casa da una sedicente estetista, vittima una giovane mamma di Maranello

Tragedia, ieri pomeriggio, a Maranello, in provincia di Modena. Una giovane mamma, Samantha Migliore, di 35 anni, è morta in seguito alle conseguenze di un trattamento di bellezza al seno, fatto in casa da una sedicente estetista straniera . Quest'ultima, dopo il malore avuto dalla vittima, è scappata ed è ancora in fuga . La drammatica vicenda è stata raccontata, questa mattina, dal quotidiano "Il Resto del Carlino".





Siringa killer ?

Nelle prossime ore è in programma l'autopsia sul corpo della vittima che chiarirà le cause, precise, del decesso. L'ipotesi più accreditata è quella di uno shock anafilattico sopraggiunto dopo una puntura sul seno, una sorta di infiltrazione durante il trattamento estetico . Gli inquirenti, inoltre, stanno cercando di capire se la persona che ha fatto la siringa abbia avuto, realmente, le competenze e l'abilitazione professionale nel settore estetico .





Si era salvata nel 2020

Due anni fa la vittima si era salvata dal tentativo di ucciderla dell'ex compagno che le aveva sparato alla testa . Per il tentato femminicidio che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, non ha comunque nulla a che vedere con la tragedia avvenuta ieri , proprio lunedì scorso la corte d'Appello di Modena aveva confermato la pena di sette anni nei confronti dell'uomo . Nell'abitazione di Samantha ieri i carabinieri sono arrivati dopo l'allarme partito dai familiari della giovane vittima. Al momento, di quella che pare sia stata una "puntura", una sorta di "infiltrazione" al seno a fini estetici, erano presenti, in casa, l'attuale marito della donna e altri conoscenti che, dopo il malore, hanno chiamato subito i soccorsi.