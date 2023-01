Napoli - Milano andata e ritorno: la tratta quotidiana di GIuseppina, operatrice scolastica pendolare

"Lo so che sembra una follia, però facendo i conti ho valutato che economicamente mi conviene. Certo, mi costa tanto sacrificio”: è così che Giuseppina Giuliano, 29 anni, ha raccontato al quotidiano Il Giorno la sua piccola epopea quotidiana per andare al lavoro. Ogni giorno infatti viaggia in treno da Napoli a Milano – e ritorno – per un totale di 1600 chilometri.

LA PARTENZA DA NAPOLI ALLE 5

Giuseppina Giuliano abita a Napoli, ma a settembre è entrata di ruolo come operatrice scolastica in un Liceo Artistico di Milano. Un impiego a cui la donna tiene, così ha scelto di non rifiutare l'assegnazione anche se lontana da casa. Il turno inizia alle 10.30 e finisce alle 17. E allora ogni mattina, dal lunedì al venerdì, Giuseppina alle 5 prende il treno. Aspetta di terminare la giornata di lavoro, e corre di nuovo in stazione, dove alle 18.20 sale sulla carrozza che la riporta a casa. Accumulando punti con i viaggi effettuati e comprando i biglietti in largo anticipo, spiega, riesce a spendere circa 400 euro, meno di quanto le costerebbe una stanza, in condivisione, a Milano.

LA CASA A MILANO

Non che l’idea di vivere nel capoluogo lombardo non le piacesse. Ma considerando che il suo stipendio mensile è di 1.165 euro “ha raccontato. Senza contare il costo della vita, le bollette, il cibo e i trasporti pubblici. Così Giuseppina ha scelto di rimanere a Napoli, insieme ai genitori, alla nonna e ai suoi cani. In questo modo, oltre a quelle del treno, non ha spese da sostenere e riesce anche a mettere da parte qualche risparmio.

DEMORALIZZATA MA NON MOLLA

Anche se la sua è una vita faticosa. In molti a scuola la aiutano, racconta, ma non è facile tenere il morale alto. Anche se Giuseppina Giuliano non molla.. E allora questa giovane donna va avanti, finchè non troverà qualcosa di adatto alle sue esigenze.