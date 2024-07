Per l’80% degli studenti il carico dei compiti delle vacanze è eccessivo

Per moltissimi italiani sono già iniziate le vacanze estive, tra questi sicuramente troviamo gli studenti di elementari e medie che a giugno hanno terminato l’anno scolastico e ora si stanno godendo il periodo estivo in attesa di tornare a settembre sui banchi di scuola.

Durante questi mesi però, oltre al meritato riposo, gli studenti hanno da portare a termine anche i compiti delle vacanze che gli sono stati assegnati dai propri insegnanti. Skuola.net ha svolto un’indagine che ci fa capire come i compiti vengono, ad oggi, percepiti dai ragazzi e dalle loro famiglie.

Il sondaggio

Secondo il sondaggio, che ha riguardo 1000 studenti, 3 su 4 dicono basta ai compiti delle vacanze: il 25% si oppone in modo assoluto, non li vorrebbe proprio avere, il 49% invece li accetterebbe se fossero di meno o diversi. Il 40% dei ragazzi non ha ancora iniziato i compiti, a circa un mese dalla fine della scuola, il 41% li ha appena iniziati e solo il 19% sta cercando di togliersi il pensiero il prima possibile per godersi l’estate.

Il dato più interessante riguarda quanti considerano esagerato il carico di compiti delle vacanze: più dell’80%. Secondo studenti e famiglie la responsabilità è soprattutto dei docenti che spesso sembrano accanirsi più del dovuto, con carichi eccessivi e richieste continue.

Le materie che hanno assegnato più compiti

I compiti delle vacanze, negli ultimi anni, vengono spesso caricati direttamente sul registro elettronico, cosa che permette agli insegnanti di caricarli anche a vacanze già iniziate: questo è accaduto per uno studente su tre.

Ma quali sono le materie che hanno assegnato più compiti? In vetta alla classifica troviamo la temuta Matematica: per il 38% è la disciplina più difficile. Medaglia d'argento per i temi e le letture di Italiano che per il 23% degli studenti sono il vero scoglio dell’estate. Il podio si conclude con le lingue straniere: circa il 15% ritiene che siano le materie con più esercizi assegnati.

Gli studenti rimangono comunque fiduciosi delle proprie capacità, oltre il 70% ritiene che arriverà a settembre con i compiti delle vacanze completati o quasi.