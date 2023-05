Napoli pazza di gioia per lo scudetto, la Juventus vince a Bergamo ed è seconda; colpo salvezza del Verona

NAPOLI-FIORENTINA 1-0

Il Napoli conquistò il suo primo scudetto il 10 maggio 1987, vinse in casa 1-0 contro la Fiorentina. Stesso stadio, stesso avversario, stesso punteggio. Trentasei anni fa segnò Baroni, un difensore. Questa volta sul tabellino c’è il nome del capocannoniere del campionato: Victor Osimhen ha trasformato il rigore della vittoria al 29esimo minuto della ripresa. Quello è stato in realtà il secondo penalty calciato dal nigeriano, che a inizio secondo tempo si era fatto respingere da Terracciano il tiro dagli undici metri. I viola hanno giocato la loro onesta partita, nel primo tempo hanno costruito occasioni, nella ripresa il Napoli è cresciuto e la festa è stata completa. Lo spettacolo migliore per una volta non è stato in campo, ma sugli spalti e anche fuori dallo stadio, con il quartiere di Fuorigrotta invaso dai tifosi. Al fischio finale della partita, giocatori in campo per i festeggiamenti, Spalletti portato in trionfo. L'allenatore ha poi dichiarato: "Napoli fa miracoli, se siete riusciti a far vincere uno scudetto a me tutto è possibile" Poi bello, lungo ed emozionante show napoletano, con le esibizioni di artisti come Edoardo Bennato, Clementino, Geolier. A bordo campo, per riprendere e immortalare una serata storica, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino; ai microfoni dello stadio ha dichiarato: “Questo scudetto se è accaduto è perchè Maradona ci ha spiegato come si fa e noi lo abbiamo fatto"

ATALANTA-JUVENTUS 0-2

La Juventus per ora sale al secondo posto, in attesa di novità dalle aule dei tribunali. L’Atalanta inciampa nella sua rincorsa Champions, la squadra di Gasperini è insieme alla Roma cinque punti sotto l’Inter che è quarta. A Bergamo è stata una partita tirata ed equilibrata. La piccola grande differenza sta nel fatto che la Juventus ha sfruttato le occasioni, l’Atalanta no. Gara sbloccata al decimo del secondo tempo dal primo gol in serie A di Iling Junior, dopo una incursione del sempre decisivo Rabiot. Al novantesimo bergamaschi vicini al raddoppio con il palo colpito da Zappacosta. E in pieno recupero, al novantottesimo Vlahovic ha spedito in rete dopo una azione in contropiede. L’attaccante serbo già da qualche minuto aveva dovuto subìre una serie di insulti razzisti da parte del pubblico di Bergamo. Per questo l’arbitro Doveri ha sospeso per qualche istante la partita. Vlahovic dopo il gol ha zittito i tifosi avversari e per questo è stato ammonito.

LECCE-VERONA 0-1

Il Verona è vivo e oggi sarebbe salvo, a + 3 sullo Spezia terzultimo. Il Lecce ha ancora un punto di vantaggio sulla squadra di Zaffaroni e Bocchetti, ma è in frenata netta e ora è risucchiato nella lotta. Gli scaligeri sono partiti forte, con due occasioni nei primi dieci minuti; in entrambi i casi protagonista Djuric, di testa: prima ha colpito la traversa, poi ha trovato una gran parata di Falcone. Per tutto il primo tempo il Verona ha fatto di più. A inizio ripresa il Lecce ha dato la sensazione di alzare ritmi e baricentro, ma è stato un fuoco di paglia. Al 26esimo del secondo tempo ospiti in vantaggio con il gol del neo entrato Ngonge, il cui tiro - già pericoloso- è stato reso imprendibile dalla leggera deviazione di Baschirotto. Una volta sotto, i padroni di casa hanno reagito: Banda ha colpito un palo ma era in fuorigioco, Montipò ha parato un paio di tentativi dalla distanza. Per l'Hellas tre punti d'oro, il Lecce ora ha paura.