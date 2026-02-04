Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delitto

LA CONFESSIONE NELLA NOTTE

Gli agenti gli davano la caccia da ore. Nella notte Giuseppe Musella – 28 anni- si è presentato in commissariato e ha confessato di aver ucciso la sorella Ylenia, 22 anni. Tutto è successo ieri pomeriggio: i due hanno avuto una violenta lite nella casa dove vivevano insieme nel rione Conocal, periferia est di Napoli. La situazione è degenerata, lui l’ha accoltellata alla schiena, probabilmente usando un coltello da cucina. Poi – accortosi della gravità della situazione- l’ha messa in macchina e l’ha scaricata davanti all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli.

UNA VIOLENTA LITE IN CASA

La ragazza è morta pochi minuti più tardi, per lei non c’era più niente da fare. Sul suo corpo, oltre alla ferita mortale, sono stati notati anche diversi lividi, soprattutto sul volto. Potrebbe essere stata picchiata, prima della coltellata fatale. Il delitto è avvenuto in un contesto di forte degrado sociale e di contiguità con la malavita. Il padre dei due fratelli è in carcere per omicidio, la madre è detenuta per droga, il nuovo compagno della madre pare sia legato a clan della camorra. La stessa vittima, in passato, era già stata coinvolta in una inchiesta su truffe agli anziani.

RAPPORTI MOLTO TESI

In queste ore gli inquirenti stanno cercando di capire quale sia stato il motivo che ha innescato la lite tra fratello e sorella. Pare che ultimamente i rapporti tra i due fossero molto tesi. Sono stati interrogati amici e familiari dei due ragazzi. La salma della vittima resta a disposizione per una eventuale autopsia. La notizia di questo omicidio in famiglia ha alzato il livello di tensione nel quartiere, di suo piuttosto turbolento. Ylenia spesso postava video su Tik Tok, ora le sue amiche le scrivono: “Eri il sole in persona, vola più in alto che puoi”.

IL DOLORE DI NAPOLI

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si è detto “addolorato per la morte di questa giovane ragazza di Ponticelli. Le forze dell'ordine e la magistratura sapranno ricostruire i fatti. Ancora più forte sarà il nostro impegno per ridurre le sacche di disagio in quartieri su cui stiamo investendo per la rigenerazione del territorio". "E' una tragedia", ha chiosato il prefetto di Napoli Michele di Bari.



