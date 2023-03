Nasconde una chitarra dentro il giubbotto e la fa autografare da Brian May durante un convegno di astronomia. Damiano Cavadi firma un'altra impresa

Cosa sareste disposti a fare per ottenere una foto e un autografo con un grande personaggio della musica mondiale? Damiano Cavadi pur di raggiungere l'obbiettivo è veramente disposto a fare di tutto, correndo anche qualche rischio. Il personaggio in questione è Brian May, storico chitarrista dei Queen, band da lui fondata insieme a Roger Taylor e Freddie Mercury. Oggi May è stato anche eletto cavaliere da Re Carlo III in persona. Quello che molti non sanno è che il chitarrista è anche un grande studioso e appassionato di astronomia, ed è proprio durante un convegno a Londra su questo tema che Damiano Cavadi ha messo in atto il suo piano perfetto per arrivare a Brian May e farsi firmare una copia della chitarra dell'artista che aveva acquistato online.





LA CHITARRA FIRMATA DA BRIAN MAY

Appena sono arrivato al convegno mi sentivo un pesce fuor d'acqua, c'erano solo astronomi, professori universitari e astronauti della Nasa, l'età media era di 70/80 anni. Io ero semplicemente un ragazzo con una chitarra sulle spalle che lì non c'entrava assolutamente niente". Inizia così la nostra chiacchierata con Damiano. "Dopo qualche minuto ho cercato di mettermi in contatto con il suo staff presente in sala, ma fin da subito mi hanno detto che non avrei potuto avvicinarmi a lui e che soprattutto Brian May era lì per parlare di astronomia e non di Musica. Da quel momento mi hanno sempre tenuto d'occhio e hanno anche specificato con il microfono sul palco, di non fare domande sui Queen". Damiano però non ci sta, e come detto prima è disposto a tutto per ottenere l'autografo sulla chitarra da Brian May. "Tolgo la chitarra dalla custodia e me la infilo nel giubbotto tenendola praticamente con l'ascella (graffiandomi tutto il braccio con le corde), e la parte più grande la nascondo dietro la gamba camminando con un angolazione che nascondeva (più o meno) ciò che stavo facendo. Verso la fine della conferenza inizio a farmi spazio tra un astronomo e l'altro, e appena Brian May è sceso dal palco, ho tirato fuori la chitarra e ho urlato 'Brian vengo dall'Italia solo per te, mi puoi firmare la chitarra?!" Damiano ci ha raccontato che gli uomini della sicurezza l'hanno fulminato con uno sguardo, poi però è intervenuto Brian May. "Lui mi ha guardato, si è messo a ridere e mi ha detto, 'dai vieni qui!'. Ho chiesto a Brian se poteva firmarmi la chitarra e aggiungere un messaggio per il mondo, lui l'ha firmata e sotto ha scritto 'Rock', poi mi ha ridato la chitarra e mi ha detto 'goditela'. Abbiamo fatto una foto e sono scappato, avevo già fatto innervosire troppo la sicurezza". Al termine della nostra chiacchierata, Damiano ci ha confessato che uno dei suoi progetti è di fare un museo itinerante che raccoglie tutti gli oggetti che lui stesso è riuscito ad ottenere e soprattutto come ci è riuscito.





IL PORTELLONE DELLA TWINGO AUTOGRAFATO DA SHAKIRA

"Hai scambiato una Ferrari con una Twingo" canta Shakira nella sua Music Sessions Vol 53 facendo riferimento al tradimento del suo ex, Gerard Piqué, colpevole di aver "scambiato" la cantante con la modella 23enne Clara Chia Marti. E allora perché non andare con un portellone di una Twingo bianca e chiedere un autografo a Shakira direttamente sotto casa sua? Questa è un'altra delle imprese folli di Damiano Cavaldi. Qualche settimana fa infatti, Damiano (documentando tutto sui social), si è fatto più di 15 ore in auto partendo da MIlano, per raggiungere la dimora della cantante e riuscire nell'impresa di farsi autografare il portellone della Twingo. Dopo qualche appostamento vede Shakira rientrare con la sua auto in compagnia del fratello, Tonino Mebarak, ed è l'attenzione di quest'ultimo che riesce a catturare. "Tonino lo sta portando dentro e me lo farà autografare" ha spiegato Cavadi nel video. Dopo qualche minuto infatti, il fratello di Shakira è uscito dalla casa con il portellone della Twingo autografato. Missione Compiuta!