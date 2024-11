Natale, 2 italiani su 3 faranno i regali col Black Friday. A tavola sarà caro - torrone

Le città si sono vestite con le prime luminarie e i mercatini a tema, c'è chi aspetta il Black Friday per portarsi avanti con i regali e chi ha già fatto l'albero, tra puntale e palline: manca ormai poco più di un mese a Natale e arrivano i dati degli studi delle associazioni, che scattano la fotografia della festa più amata per il 2024.





CACAO AMARO

Partiamo dalla tavola, dove cresce la spesa per i tradizionali dolci natalizi. A sottolinearlo è uno studio del, da cui emergono lievi assestamenti al rialzo, intorno al +4%, per i prezzi di panettone e pandoro. Anche se il primato del dolce più caro andrà al torrone al cioccolato: effetto della crisi internazionale del cacao. "afferma il CodaconsUna condizione che farà schizzare alle stelle il listino delle principali marche, che risultano in crescita del 30% rispetto allo scorso anno, con punte del +53%.





PER I REGALI OCCHI SUL BLACK FRIDAY

E se gran parte del budget sarà investito su pranzo e cena, gli italiani proveranno allora a risparmiare sui regali. Almeno 2 consumatori su 3 approfitteranno del Black Friday, per anticipare le compere approfittando degli sconti. Lo rileva, spiegando che gli articoli più ricercati sono quelli dell'abbigliamento e dell'elettronica, i prodotti per la cura della persona, gioielli, libri e articoli per bambini. Anche se complessivamente, per i regali, gli italiani spenderanno meno del 2023. È quanto prevede uno studio della Cgia di Mestre, secondo cui la spesa si aggirerà sui 10 miliardi di euro, contro gli 11 dello scorso anno.