Naufragio nel Peloponneso. Ricerche disperate, si temono centinaia di morti

Avrebbero pagato tra i 4 mila e i 6mila dollari a persona per quel viaggio da Tobruk, in Libia, all’Italia. Ma che si è interrotto prima, a Sud della città di Pylos. È qui che sono state soccorse 104 persone, che hanno raccontato di come a bordo ce ne fossero almeno 700, tra loro moltissimi bambini. Nessuno indossava il giubbotto di salvataggio. Continuano le ricerche disperate delle centinaia di dispersi, ma con il timore che questa possa trasformarsi in una delle tragedie del mare peggiori. Finora il bilancio è di 78 morti.

AFFONDATA IN POCHI MINUTI

Si tenta di ricostruire anche le ore del naufragio. L’imbarcazione, dopo un viaggio di cinque giorni, sarebbe affondata in un quarto d’ora. Ancora da chiarire la dinamica dei soccorsi. Alarm Phone sostiene che le autorità greche fossero consapevoli della presenza di migranti in difficoltà già prima del naufragio, e che avrebbero sostenuto che i soccorsi erano stati rifiutati. La Guardia Costiera italiana afferma di aver ricevuto una segnalazione in quelle ore e di aver contattato i colleghi greci, fornendo tutte le informazioni utili per il soccorso, dopo aver accertato che l'imbarcazione fosse nell'area di responsabilità per la ricerca e soccorso in mare ellenica. Intanto le autorità greche hanno arrestato una decina di persone di nazionalità egiziana accusate di essere scafisti.

CORDOGLIO INTERNAZIONALE

Profondo dolore è stato espresso da più parti. Anche Papa Francesco, ricoverato al Gemelli, ha voluto inviare un messaggio di cordoglio per la ". La commissaria europea Stella Kyriakides ha parlato della necessitàdei migranti. Prevista per domani una riunione con i Paesi europei per il soccorso in mare. "- ha spiegato la portavoce della Commissione europea per le migrazioni, Anitta Hipper -con i Ventisette sulle "le operazioni