Naufragio Palermo: recuperato il corpo Hannah Lynch, figlia del ricchissimo imprenditore tecnologico

E' stato individuato il corpo dell'ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian. Il cadavere di Hannah Lynch è stato avvistato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco che da lunedì mattina lavorano incessantemente sul fondale, a 50 metri di profondità. Adesso i sub stanno provando a recuperare il corpo per portarlo in superficie.

ANCHE IL CORPO DI ANNA LYNCH INVIDUATO ALL'INTERNO DELLO SCAFO

Anche il corpo di Hannah Lynch, che è appena stato individuato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, era all'interno dello scafo del veliero affondato a 50 metri di profondità. La ragazza è rimasta intrappolata, come le altre vittime, dentro una delle cabine. E' in corso il recupero del corpo

LE INDAGINI DELLA PROCURA

I magistrati della Procura di Termini Imerese (Palermo), che indagano sul naufragio del veliero Bayesian avvenuto all'alba di lunedì, sono al lavoro sulle immagini dello scafo a 50 metri di profondità. Il veliero è appoggiato sul fianco destro, dopo essere affondato di prua, come hanno raccontato i testimoni e i superstiti agli investigatori. I magistrati, che coordinano la Guardia costiera, stanno cercando di capire cosa ha provocato l'affondamento del lussuoso yacht, lungo 56 metri, e considerato un 'gioiello' della marineria. Investigatori al lavoro su una eventuale catena di errori umani che sarebbero stati fatti durante i 16 minuti dal momento in cui la barca ha 'scarrocciato' fino all'affondamento. Tra oggi e domani saranno disposte le autopsie sui 6 corpi ritrovati finora.

LEGGI ANCHE

Veliero inabissato, bilancio definitivo: 7 morti. Sospetti di errori da parte dell'equipaggio

Naufragio veliero al largo di Palermo: tra i dispersi anche Mike Lynch, fondatore di una multinazionale di informatica