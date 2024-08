Naufragio veliero al largo di Palermo: tra i dispersi anche Mike Lynch, fondatore di una multinazionale di informatica

C'è il tycoon britannico Mike Lynch, 59 anni, fondatore della multinazionale dell'informatica Autonomy, fra i sei dispersi nel naufragio della barca a vela avvenuto stamattina al largo delle coste siciliane. Lo riportano i media del Regno Unito. Detto il "Bill Gates britannico", come raccontano le agenzie Lynch era finito al centro di un caso di frode di alto profilo e in giugno una giuria statunitense lo aveva prosciolto da tutte le accuse relative alla vendita della sua società di software a Hewlett-Packard nel 2011.

In totale sono15 le persone tratte in salvo dopo l'affondamento del veliero al largo di Porticello. Le ricerche sono coordinate dalla Guardia Costiera di Palermo per le 6 persone ancora disperse con mezzi navali e aerei della Guardia Costiera e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Adesso è ufficiale: il corpo dell'uomo recuperato questa mattina dai Vigili del fuoco di Palermo al largo di Porticello (Palermo) è del cuoco del velieri affondato all'alba. Si tratta di un canadese ma con passaporto dell'Antigua. A riconoscerlo sono stati gli altri membri dell'equipaggio superstiti. Sono ancora sei i dispersi del naufragio.

IL NAUFRAGIO CAUSATO DA UNA TROMBA D'ARIA

Una tempesta ha colto di sorpresa una barca a vela di 50 metri, si tratta del veliero Bayesian con l'albero in alluminio più grande del mondo.Il Bayesian (bandiera inglese) è affondata a largo di Porticello nel Palermitano. Si tratta di un'imbarcazione di ben 473 tonnellate, costruita dal cantiere Perini navi Viareggio nel febbraio 2008 e poi ristrutturata nel 2020. Il veliero ha una superficie velica di 3mila metri quadrati ed è in grado di ospitare 20 persone.

IL RACCONTO DEL COMANDANTE

Drammatico il racconto del comandante Sir Robert, che racconta: "Sentivamo delle urla e con il tender abbiamo perlustrato la zona per diverso tempo, ma dopo avere salvato 15 persone non abbiamo più visto nessuno. Mentre c'era una tempesta in corso abbiamo notato che la barca accanto alla nostra ha lanciato il razzo rosso di segnalazione, così io con il primo ufficiale siamo subito saliti sul tender per aiutare i passeggeri. Abbiamo soccorso anche una bimba piccola"

