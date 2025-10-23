Nba: smantellate due bande che facevano scommesse illegali, coinvolti tra gli altri Billups e Rozier

Una gigantesca truffa scuote il dorato mondo dell’ Nba , al termine di indagini durate quattro anni, sono scattati arresti per due casi separati. E’ stato calcolato che il giro di denaro e di oltre sette milioni di dollari. A mettere su l’organizzazione sono state antiche famiglie mafiose italiane, come i Gambino , i Lucchese e i Genovese. Gli arresti in tutto il paese sono 32, tra cui almeno due leggende della lega professionistica americana. L'allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups è stato accusato di un'operazione di poker illegale legata alla mafia, hanno riferito ad ABC News fonti delle forze dell'ordine. Billups, alla sua quinta stagione come capo allenatore, è stato arrestato in Oregon , dove dovrebbe comparire prestoin tribunale , secondo quanto riferito dalle fonti. Mercoledì sera Billups ha allenato i Trail Blazers nella partita inaugurale della stagione, persa contro i Minnesota Timberwolves . Billups è stato anche un giocatore All Star, soprattutto per i Detroit Pistons , prima di ritirarsi nel 2014. È stato cinque volte All-Star nei suoi 17 anni nella Nba e ha guidato i Pistons alla vittoria del titolo Nba nel 2004, venendo nominato Mvp delle finali. Fu la terzascelta assoluta nel 1997 e terminò la sua carriera con 15,2 punti e 5,4 assist a partita.





Terry Rozier coinvolto in un altro caso









Anche la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e l'ex giocatore e assistente allenatore dei Cleveland Cavaliers Damon Jones sono stati accusati in un caso separato ma correlato di gioco d'azzardo illegale. Sono tra le sei persone accusate giovedì di aver trasformato il basket professionistico in un'attività di gioco d'azzardo criminale, utilizzando informazioni riservate per piazzare scommesse illegali,secondo quanto riferito da fonti delle forze dell'ordine ad ABC News.Il direttore dell'Fbi Kash Patel annuncerà le accuse insieme ad altri funzionari delle forze dell'ordine durante una conferenza stampa a NewYork.





La mafia reggeva le fila





Almeno tre famiglie della Mafia di New York sono coinvolte nella rete di scomesse illegali in 11 Stati americani. Lo ha detto in una conferenza stampa Joseph Nocella Jr., il procuratore degli Stati Uniti per New York. In particolare, il sistema si basava su informazioni riservate su atleti e squadre dell'Nba, come ad esempio quando i giocatori sarebbero rimasti in panchina o avrebbero abbandonato una partita in anticipo. La quasi totalità erano scommesse su singoli eventi, che sono più facili da manipolare. "Una rete che ricorda un film di Hollywood", ha detto l'agente dell'Fbi a capo dell'indagine, Ricky Patel

Le accuse vanno oltre le scommesse

Sono almeno 32, tra cui l'ex giocatore e allenatore della Nba Damon Jones e l'allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, le persone arrestate negli Stati Uniti con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro. Alcuni degli imputati sono accusati anche di aver gestito un'attività di gioco d'azzardo illegale e di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione e alla rapina.