Neonato abbandonato in strada in provincia di Sassari, è in buone condizioni, arrestata la mamma Photo Credit: agenziafotogramma.it

Un neonato è stato trovato, oggi, dopo che era stato abbandonato in strada a Osilo, piccolo paese nel nord della Sardegna. Il bambino, come chiarisce anche l'agenzia "Ansa", è stato trasportato in ambulanza dal 118 in ospedale, al "Santissima Annunziata" di Sassari dove si trova ora sotto osservazione. Le sue condizioni di salute sono buone come hanno fatto sapere i medici. Pesa 2 kg e 615 grammi.





Arrestata la mamma del piccolo