Nepal: i cinque escursionisti di Como sono vivi e stanno bene, riprese le ricerche degli altri dispersi Photo Credit: Ansa

Dopo giorni di timori e incertezze una buona notizia. Il gruppo di Como di cinque escursionisti non è stato travolto dalle valanghe che stanno interessando l’ Himalaya . L'agenzia di Milano e l'agenzia nepalese sono riuscite a comunicare con il gruppo. ''I connazionali hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, con rientro a Kathmandu l'8 novembre'', afferma la Farnesina su informazioni raccolte dal Consolato Generale a Calcutta che si è spostato in Nepal .

Si cercano gli ultimi dispersi

Intanto riprendono le ricerche dell’alpinista teramano Marco Di Marcello e dell’altro italiano, Markus Kirchler, dispersi in Nepal a seguito delle valanghe che hanno coinvolto le spedizioni e in cui a perdere la vita sono morti tre italiani, i cui resti sono stati trovati da molte ore.A decollare dall’eliporto di Kathmandu è una squadra di soccorso italiana AviaMea-Evk2Cnr. I soccorsi sono già la zona dello Yalung Ri così come riportato dall’agenzia Agi secondo quanto emergerebbe da fonti dell’alpinismo italiano direttamente dalla capitale del Nepal. A tentare di individuare e recuperare i due italiani saranno Manuel Munari, capo della Avia Mea e istruttore pilota che dirige l'operazione in contatto con la Farnesina e il consolato italiano a Kathmandu, e Michele Cucchi, arrivato dalla Piramide Laboratorio Evk2Cnr all'Everest. Due gli elicotteri che saranno utilizzati per le ricerche, uno di Simrik Air e uno Eli Everest.

Farnesina pessimista, familiari che sperano ancora

Nel comunicare la ripresa delle operazioni di ricerche la Farnesina in una nota ha parlato di “scarse probabilità di sopravvivenza” e di ricerche che si concentreranno “in un’area ben individuata”. La famiglia Di Marcello, però, continua a sperare come ha detto il fratello, perché il rilevatore di posizione dell’alpinista ha trasmesso frequenti aggiornamenti sulla sua posizione. La speranza della famiglia è che sia riuscito a trovare un posto in cui ripararsi dal freddo in attesa dei soccorsi.

A Vicenza sarà lutto cittadino

Sono in partenza per il Nepal,Martina, una delle sorelle di Farronato, e Angela, la compagna del 51enne di San Zeno di Cassola (Vicenza) morto assieme al compagno di spedizione, il milanese Alessandro Caputo, investiti nella oro tenda da una bufera di neve sulle montagne himalayane. Le due donne - riportano oggi Il Giornale di Vicenza e il Corriere del Veneto - procederanno con il rito della cremazione,dopodiché verrà deciso se riportare le ceneri in Italia o lasciarle nel paese asiatico. Il sindaco Giannantonio Stangherlin ha ribadito che il giorno del funerale sarà indetto il lutto cittadino e che dovrà essere individuato un sito idoneo per la cerimonia, poiché Farronato era molto conosciuto.



