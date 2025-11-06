Nepal: i cinque escursionisti di Como sono vivi e stanno bene, riprese le ricerche degli altri dispersi

Nepal: i cinque escursionisti di Como sono vivi e stanno bene, riprese le ricerche degli altri dispersi

Nepal: i cinque escursionisti di Como sono vivi e stanno bene, riprese le ricerche degli altri dispersi Photo Credit: Ansa

Gabriele Manzo

06 novembre 2025, ore 13:45

Le vittime dell'Himalaya sono tre, in una zona ristrretta sono in corso le ricerche di Marco Di Marcello e Markus Kirchler, con squadre di soccorso italiane

Dopo giorni di timori e incertezze una buona notizia. Il gruppo di Como di cinque escursionisti non è stato travolto dalle valanghe che stanno interessando l’ Himalaya. L'agenzia di Milano e l'agenzia nepalese sono riuscite a comunicare con il gruppo. ''I connazionali hanno riferito di stare bene e che proseguiranno il loro programma, con rientro a Kathmandu l'8 novembre'', afferma la Farnesina su informazioni raccolte dal Consolato Generale a Calcutta che si è spostato in Nepal.


Si cercano gli ultimi dispersi

Intanto riprendono le ricerche dell’alpinista teramano Marco Di Marcello e dell’altro italiano, Markus Kirchler, dispersi in Nepal a seguito delle valanghe che hanno coinvolto le spedizioni e in cui a perdere la vita sono morti tre italiani, i cui resti sono stati trovati da molte ore.A decollare dall’eliporto di Kathmandu è una squadra di soccorso italiana AviaMea-Evk2Cnr. I soccorsi sono già la zona dello Yalung Ri così come riportato dall’agenzia Agi secondo quanto emergerebbe da fonti dell’alpinismo italiano direttamente dalla capitale del Nepal. A tentare di individuare e recuperare i due italiani saranno Manuel Munari, capo della Avia Mea e istruttore pilota che dirige l'operazione in contatto con la Farnesina e il consolato italiano a Kathmandu, e Michele Cucchi, arrivato dalla Piramide Laboratorio Evk2Cnr all'Everest. Due gli elicotteri che saranno utilizzati per le ricerche, uno di Simrik Air e uno Eli Everest.

Farnesina pessimista, familiari che sperano ancora

Nel comunicare la ripresa delle operazioni di ricerche la Farnesina in una nota ha parlato di “scarse probabilità di sopravvivenza” e di ricerche che si concentreranno “in un’area ben individuata”. La famiglia Di Marcello, però, continua a sperare come ha detto il fratello, perché il rilevatore di posizione dell’alpinista ha trasmesso frequenti aggiornamenti sulla sua posizione. La speranza della famiglia è che sia riuscito a trovare un posto in cui ripararsi dal freddo in attesa dei soccorsi.

A Vicenza sarà lutto cittadino

Sono in partenza per il Nepal,Martina, una delle sorelle di Farronato, e Angela, la compagna del 51enne di San Zeno di Cassola (Vicenza) morto assieme al compagno di spedizione, il milanese Alessandro Caputo, investiti nella oro tenda da una bufera di neve sulle montagne himalayane. Le due donne - riportano oggi Il Giornale di Vicenza e il Corriere del Veneto - procederanno con il rito della cremazione,dopodiché verrà deciso se riportare le ceneri in Italia o lasciarle nel paese asiatico. Il sindaco Giannantonio Stangherlin ha ribadito che il giorno del funerale sarà indetto il lutto cittadino e che dovrà essere individuato un sito idoneo per la cerimonia, poiché Farronato era molto conosciuto.


Argomenti

dispersi
Himalaya
valanghe

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Nepal: sono sette gli alpinisti italiani che mancano all'appello, dopo le rovinose valanghe suil''Himalaya

    Nepal: sono sette gli alpinisti italiani che mancano all'appello, dopo le rovinose valanghe suil''Himalaya

  • Francia: un uomo investe dieci persone con la macchina, dopo aver urlato Allah è grande, tre feriti gravi

    Francia: un uomo investe dieci persone con la macchina, dopo aver urlato Allah è grande, tre feriti gravi

  • Chiara Ferragni , udienza interlocutoria, in attesa della ammissione come parte civile della casa del consumatore

    Chiara Ferragni , udienza interlocutoria, in attesa della ammissione come parte civile della casa del consumatore

  • Parma: inchieste e polemiche dopo i cori inneggianti al duce nella sede di Fratelli d'Italia nell'anniversario della marcia su Roma

    Parma: inchieste e polemiche dopo i cori inneggianti al duce nella sede di Fratelli d'Italia nell'anniversario della marcia su Roma

  • Garlasco: Giuseppe Sempio indagato per il reato di corruzione verso

    Garlasco: Giuseppe Sempio indagato per il reato di corruzione verso il procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti

  • Ponte sullo stretto, il no della Corte dei Conti che non ha concesso la legittimità, può essere superato dal governo

    Ponte sullo stretto, il no della Corte dei Conti che non ha concesso la legittimità, può essere superato dal governo

  • Rio de Janeiro: favelas a ferro e fuoco, oltre cento vittime e altrettanti arresti contro i cartelli della droga

    Rio de Janeiro: favelas a ferro e fuoco, oltre cento vittime e altrettanti arresti contro i cartelli della droga

  • Lo schianto sulla Colombo a Roma resta,gravissima l'amica di Beatrice Bellucci, morta a vent'anni

    Lo schianto sulla Colombo a Roma resta,gravissima l'amica di Beatrice Bellucci, morta a vent'anni

  • Palermo: ragazzina vittima di abusi sessuali in famiglia si libera grazie ad una chiamata a Telefono Azzurro

    Palermo: ragazzina vittima di abusi sessuali in famiglia si libera grazie ad una chiamata a Telefono Azzurro

  • Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l'ex prefetto e funzionario di polizia Filippo Piritore

    Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l'ex prefetto e funzionario di polizia Filippo Piritore

Zohran Mamdani è il sindaco di New York: "il futuro nelle nostre mani". La sfida a Trump

Zohran Mamdani è il sindaco di New York: "il futuro nelle nostre mani". La sfida a Trump

Con un'affluenza record alle urne, il 34enne, democratico socialista primo musulmano a guidare la Grande Mela, Mamdani vince contro il presidente degli Stati Uniti, che aveva detto "meglio un democratico che un comunista"

Donald Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme

Donald Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme

Hamas chiede attrezzature extra per cercare e restituire i resti degli altri corpi. Oggi riapre il valico di Rafah, carabinieri italiani impegnati nella gestione ordinata della riapertura

Conto alla rovescia per il rilascio degli ostaggi israeliani, verranno liberati da Hamas entro lunedì

Conto alla rovescia per il rilascio degli ostaggi israeliani, verranno liberati da Hamas entro lunedì

Iniziato nello stato ebraico il trasferimento dei detenuti palestinesi