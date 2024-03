Nessuna sorpresa nelle primarie americane, Joe Biden e Donald Trump a un passo dalla candidatura per la Casa Bianca

SARA' SFIDA BIDEN-TRUMP

Alla fine, nessuna sorpresa. A contendersi la Casa Bianca saranno un ottantaduenne non più tanto arzillo e un miliardario con un rapporto non proprio chiaro con l’onestà e la giustizia. Joe Biden e Donald Trump hanno fatto il pieno di voti nel “Super Tuesday”, il giorno in cui in 15 stati sono andate in scena le primarie. Hanno raccolto percentuali quasi bulgare; l’attuale presidente di fatto non aveva rivali nel Partito Democratico, il tycoon ha spazzato via la rivale repubblicana Nikky Halley. Entrambi hanno però fallito lo strike e non hanno ottenuto il bottino pieno: Trump ha perso in Vermont, mentre Biden è stato battuto nei territori americani delle isole Samoa.

L'AFFONDO DI TRUMP

Donald Trump ha parlato dal suo resort a Mar a Lago e si è detto molto soddisfatto: “Lo chiamano Super Tuesday per un motivo. Abbiamo fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia. Il partito repubblicano sarà presto riunito, è un partito straordinario. Il nostro Paese è diviso oggi, Biden è il peggior presidente della storia”. Nikki Halley, galvanizzata dal platonico successo in Vermont, ha deciso di restare in corsa e ha rispedito a Trump l’invito all’unità nel Partito Repubblicano: “L'unità non si raggiunge dicendo semplicemente ‘siamo uniti’. Resta un ampio gruppo di Repubblicani preoccupati da Trump”.