Mindhunter: ecco trailer e le prime immagini

Redazione Web

02 agosto 2017, ore 12:11 , agg. alle 15:35

La serie sarà disponibile su Netflix dal 13 ottobre

Due agenti dell’FBI (Jonathan Groff & Holt McCallany) iniziano un’odissea investigativa sinistra e misteriosa alla scoperta di verità brutali. E’ intorno a questo che orbita la nuova serie di Netflix, “Mindhunter”, diretta da David Fincher (Gone Girl, Zodiac), Asif Kapadia (Amy, Senna), Tobias Lindholm (A War, A Hijacking) e Andrew Douglas (The Amityville Horror, U Want Me 2 Kill Him?). 
Ecco il trailer:

