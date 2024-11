Neve e vento, prosegue il maltempo artico su buona parte dell'Italia, per sabato previsti meno sei gradi in pianura padana Photo Credit: AGENZIA FOTOGRAMMA,IT

Non c’è tregua, la fase di maltempo artico sull'Italia continua , al Nord la neve cadrà nelle prossime ore fino a quote sempre più basse. Secondo il Meteo.it per oggi previste al Nord in prevalenza nevicate a piccole falde in montagna, a grandi falde sulle pianure del Piemonte e dell'alto Veneto. In Pianura Padana ecco soprattutto fiocchi portati dal vento (scaccianeve) e acquaneve, neve mista a pioggia che dunque non favorirà accumuli. Fino al primo pomeriggi nevicherà sulle Alpi occidentali fino a circa 700 metri con venti forti sui crinali di confine e sfondamento delle precipitazioni via via più consistente verso la pianura; dal pomeriggio previste deboli nevicate sulla pianura piemontese centro-settentrionale (anche su Torino) mentre sul Piemonte meridionale potremo avere della freezing rain , cioè pioggia che si congela. In prima serata qualche fiocco è poi previsto, nascosto tra deboli piogge, anche a Milano, e soprattutto entro la notte un po' di neve o acquaneve giungerà anche sulle pianure dell'Alto Veneto. Fiocchi placidi imbiancheranno invece la valle dell'Adige e la Valtellina, mentre anche sull'Appennino Emiliano si temono isolati fenomeni localizzati di freezing rain.

Il vento spazza ampie zone della penisola danni in Calabria

Oltre alla neve, nelle prossime 48 ore avremo ancora rovesci a tratti intensi sul versante tirrenico, qualche fiocco sull'Appennino centro settentrionale ma soprattutto tantissimo vento: è prevista dalla serata e fino a venerdì mattina una nuova eccezionale libecciata sul Mar Ligure, verso le coste toscane e della Liguria di Levante. Infine temperature fino a -6°C in Pianura Padana: sabato potrebbe essere una delle albe più fredde del 2024, specie al Nord, seppur con locali gelate anche al Centro. Intanto molte province calabresi sono in difficoltà per il forte vento. Oltre cento le richieste di soccorso pervenute alla centrale dei Vigili del fuoco cosentini a causa di cornicioni, rami e alberi pericolanti. Fortunatamente non si registrano feriti e le richieste di soccorso sono in corso di evasione. Al momento, il vento è diminuito ma permane una situazione di maltempo, con pioggia. Molti interventi anche in provincia di Catanzaro a Lametia Terme e nel vibonese.

Allerta gialla in Lazio e Campania

Per le prossime 24 ore emessa per la Campania l’allerta gialla per temporali. Dal pomeriggio allerta gialla anche per il Lazio , per le forti raffiche di vento e temporali. In altre regioni si attende l’emissione dei bollettini.