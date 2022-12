New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda “Come te nessuno mai” di Elisa e “You know what i need” di Pnau con Troye Sivan

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Elisa con “Come Te Nessuno Mai” e “You Know What I Need” degli hitmakers PNAU con Troye Sivan

IN ROTAZIONE SU RTL 102.5 “YOU KNOW WHAT I NEED”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI HITMAKERS PNAU CON TROYE SIVAN

Arriva in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “You Know What I Need”, il nuovo singolo degli hitmakers PNAU insieme a Troye Sivan. Il brano, che unisce il sound elegante degli PNAU al particolare falsetto di Troye Sivan, giovane superstar della musica dance con milioni di stream, spazia dal moderno groove da discoteca al pop radiofonico. Dopo il successo del remix di "Cold Heart" con Elton John e Dua Lipa, il trio di produttori multiplatino PNAU è pronto a far ballare con questo nuovo singolo, accompagnato da un innovativo videoclip realizzato con l'intelligenza artificiale.