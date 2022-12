New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda Fedez, Marracash e Elodie

Fra le New Hit di RTL 102.5 arriva in rotazione radiofonica Crisi di Stato , il nuovo singolo di Fedez . Il brano, disponibile da oggi, rappresenta per l’artista un ritorno sulle scene ma anche la chiusura di un cerchio. Sulla cover, in cui Fedez appare senza tatuaggi, l’artista si mette a nudo mostrando solo la cicatrice, ricordo dell’intervento subito per la rimozione del tumore al pancreas. Crisi di Stato è quindi la conclusione di un anno impegnativo sia dal punto di vita privato che professionale. Il brano, svelato in anteprima ai microfoni di RTL 102.5 , è stato presentato per la prima volta live sul palco del Forum d’Assago in occasione della finale di X Factor 2022 . Prodotto da Simonetta, il singolo raccoglie un insieme di atmosfere hyperpop, accompagnato da una cassa dritta e coronato da tutto il disilluso romanticismo che contraddistingue l’artista.

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali. Oggi è il turno di Fedez , Marracash e Elodie .

MARRACASH CAMPIONA MINA NEL NUOVO SINGOLO IMPORTANTE

Dopo l’incredibile successo dell’album Noi, Loro, Gli Altri, torna in rotazione su RTL 102.5 anche Marracash. Il nuovo singolo è Importante ed è inserito in Noi, Loro, Gli Altri deluxe, contenente anche la versione live dei brani registrati durante il “Persone Tour”, una tourneé da record con cui l’artista ha portato in scena gli ultimi due album. Il singolo Importante, che contiene un campionamento di L’importante è finire, brano scritto da Cristiano Malgioglio e interpretato da Mina, è un pezzo che continua a tracciare la strada già intrapresa da Marracash che, oramai considerato fra gli artisti più interessanti e influenti del panorama musicale italiano, festeggia con questa versione deluxe un anno di incredibili successi e riconoscimenti.

OK. RESPIRA, IL NUOVO BRANO DI ELODIE CHE ANTICIPA L’OMONIMO ALBUM

Torna anche Elodie con Ok. Respira, il nuovo singolo dell’artista che anticipa così l’omonimo album di prossima uscita. Ok. Respira, scritta da Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Joan Thiele con la stessa Elodie e il team ITACA, che ha prodotto il brano, è una sorta di mantra, un’esortazione a fermarsi per concedersi il proprio tempo. Il brano ha sonorità dance e un testo che racconta l’importanza di valorizzarsi, celebrando la propria indipendenza e l’amore per sé stessi. Elodie sarà fra gli artisti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo e, oltre all’uscita del nuovo album OK. Respira e la sua prima docu-serie da protagonista, porterà la sua musica live sul palco del Mediolanum Forum.