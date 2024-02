New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda “Fulmini Addosso” di Francesca Michielin, “Malatìa (Capri Remix)” di Ciccio Merolla (prod. Merk & Kremont), “(It Goes Like) Nanana” di Peggy Gou

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

FRANCESCA MICHIELIN: IN ROTAZIONE RADIOFONICA IL NUOVO SINGOLO “FULMINI ADDOSSO”

Da oggi in rotazione su RTL 102.5, “Fulmini Addosso”, il nuovo singolo di Francesca Michielin. Sonorità elettroniche si fondono a un beat dalle sfumature dance-pop che, in crescendo, esplodono nel trascinante ritornello, testimone di un amore che dalle difficoltà trae tutta la sua bellezza, invitandoci ad essere liberi e spensierati, proprio come l’estate. Con la produzione di Merk & Kremont, il brano ha un sound allo stesso tempo chill e ballabile, "Fulmini Addosso" è la colonna sonora perfetta di un’estate all’insegna dell’amore, quello ad un tempo esplosivo, incendiario e dolce, che attraverso i suoi fulmini addosso ci accarezza e ci avvolge.

MERK & KREMONT RILEGGONO CICCIO MEROLLA E NESCE “MALATÌA (CAPRI REMIX)”

Fra i New Hit di RTL 102.5 “Malatìa (Capri Remix)” nata dalla rilettura di Merk & Kremont del brano di Ciccio Merolla. Prendete un brano acustico, sanguigno e vero, nato 'ncòppa ai quartieri e scritto mesi fa da Ciccio Merolla, maestro di percussioni partenopeo dalla carriera decennale. Quindi, prendete "Malatìa", un brano iconico pelle e voce, ridategli una veste dance contemporanea con la nuova versione "Malatìa (Capri Remix)" prodotta dal team Itaca di Merk & Kremont, e capirete da dove nasce il nuovo tormentone dell’estate, nella lingua dell’anno: il napoletano. Merk & Kremont dicono di "Malatìa": “Siamo stati fan di "Malatìa" fin dal primo ascolto. Con il nostro team di produzione ITACA volevamo lavorare a una versione completa per la radio e la pista da ballo. Quando ci è stato chiesto di farlo da Time Records, non potevamo crederci! Siamo pazzi di questo brano!”

PEGGY GOU SU RTL 102.5 CON “(IT GOES LIKE) NANANA”

In rotazione su RTL 102.5 arriva “(It Goes Like) Nanana” di Peggy Gou. L’artista torna dopo quasi due anni con un brano ispirato ai classici eclettici della house e del pop che hanno definito il sound delle Baleari, insieme agli inni dance degli anni '90 e 2000, l'inimitabile produzione da club contemporanea di Peggy, "(It Goes Like) Nanana" si candida subito a essere il sound dell'estate, destinato a fare da colonna sonora ai tramonti e alle albe di tutto il mondo. "(It Goes Like) Nanana" vede la partecipazione della stessa Peggy alla voce ed è il primo brano estratto dal suo attesissimo album di debutto. Parlando del singolo, Peggy dice: "C'è una sensazione che tutti conosciamo ma che è difficile da descrivere, quella sensazione di amore, calore ed eccitazione quando si è circondati da amici e persone care e l'energia parla da sola. È difficile da esprimere a parole, ma per me significa 'nanana!".