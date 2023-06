New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda “Red Light” di Tedua, “Il primo passo sulla luna” di Laura Pausini, “Obladi Oblada” di Charlie Charles feat. Ghali, Tha Sup e Fabri Fibra, “Lambada” dei Boomdabash, “Lowlife” di Yungblud, "Vattene amore" di Fiore

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “ Red Light ”, estratto da “ La Divina Commedia ”, il nuovo album di Tedua , tra le migliori conferme della scena urban italiana. Prodotta da Shune , la settima traccia dell’album è una ballad accattivante, in cui riferimenti danteschi al girone dei lussuriosi e auto-citazioni di brani del passato di Tedua sono avvolti dalla chitarra elettrica suonata da Dibla. “ La Divina Commedia ” non ha tradito le aspettative dell’industria musicale italiana e prosegue il suo successo travolgente, certificandosi disco d’oro esclusivamente in digitale nella prima settimana di uscita, e occupando la classifica FIMI posizionandosi non solo al #1 posto della classifica Album, ma conquistando anche le prime 6 posizioni della classifica Singoli con i brani " Hoe " (feat. Sfera Ebbasta), " Malamente ", " Paradiso Artificiale " (feat. Baby Gang & Kid Yugi), " Volgare " (feat, Lazza), " Mancanze Affettive " (feat. Geolier) e " Red Light ", totalizzando ben 8 singoli nella top 10.

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

CHARLIE CHARLES: “OBLADI OBLADA” FEAT. GHALI, THA SUP E FABRI FIBRA

Fra le New Hit di RTL 102.5 arriva “Obladi Oblada” il nuovo singolo di Charlie Charles feat. Ghali, thasup e Fabri Fibra. Nella traccia la psichedelia dei Beatles si unisce e si fonde allo stile dei quattro artisti, molto diversi fra loro, ma che in “OBLADI OBLADA” diventano una cosa sola, pur mantenendo gli stili di ognuno di loro ben distinti. Charlie Charles è il producer che ha rivoluzionato le sonorità del rap italiano. Il suo sound è così caratteristico e riconoscibile da renderlo a tutti gli effetti una delle figure di spicco nel panorama urban nazionale. Charlie Charles in questi giorni ha disseminato indizi in giro: un cartonato con lo spoiler della strumentale al Parco Sempione di Milano, riferimenti ai Beatles inseriti nel sito www.charliecharles.com.

LAURA PAUSINI: "IL PRIMO PASSO SULLA LUNA", DA OGGI IN ROTAZIONE RADIOFONICA

Dopo la grande accoglienza di “Un buon inizio”, da subito in vetta alle classifiche EarOne Airplay Radio e EarOne Airplay Tv, il nuovo singolo di Laura Pausini è da oggi in rotazione radiofonica. Laura Pausini torna con la sua nuova musica dopo la recente nomination a Person of the year (2023) da parte della Latin Recording Accademy, un riconoscimento unico, attribuito in passato ad artisti del calibro di Caetano Veloso, Shakira, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Ricky Martin e Carlos Santana, solo per citarne alcuni. In esclusiva, sul lato B del vinile, è presente l’extra track “All’amore nostro”, composto da Aiello.

BOOMDABASH: IL NUOVO FRESCHISSIMO SINGOLO "LAMBADA" FEAT. PAOLA & CHIARA

Da oggi, fra i New Hit di RTL 102.5, arriva “Lambada”, il nuovo singolo dei Boomdabash feat. Paola & Chiara. Una collaborazione cento per cento esplosiva per un vero e proprio viaggio anni ’90 capace di catapultarci nelle estati più belle della nostra vita tra Festivalbar, glitter colorati e squilli sui primi cellulari. Il gruppo salentino fa qui squadra con l’iconico duo alla conquista di spiagge, litorali e cieli stellati, intrecciando – su una base ritmata e travolgente – reggaeton e dance-pop, Jamaican slang, barre decise e sognanti ritornelli in crescendo: Siamo qua con il fuoco negli occhi aspettando le luci al mattino.

YUNGBLUD SEGNA L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA CON “LOWLIFE”

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 arriva "Lowlife", il nuovo singolo di Yungblud, che inaugura oggi l'inizio di una nuova era visiva, sonora e creativa! “Lowlife” è forse l’opera più genuina pubblicata da Yungblud fino ad oggi. Creata con fervore e passione, è un brano energico e ribelle, che fonde melodie potenti e bassi pesanti che si risolvono in un ritornello memorabile. "Lowlife” è stato spoilerato la settimana scorsa con delle attività di marketing a livello mondiale. Yungblud ha inviato delle lettere scritte a mano ad alcuni fan fortunati indicando dei luoghi a Londra, Los Angeles e Germania dove è stato possibile trovare delle auto oscurate. Salendo a bordo i fan hanno potuto ascoltare il brano in anteprima!

FIORELLO & TOFU FT. NINA ZILLI IN ROTAZIONE SU RTL 102.5 CON "VATTENE AMORE"

In rotazione su RTL 102.5 anche "Vattene amore" di Fiorello & Tofu feat. Nina Zilli. Da un’idea di Rosario Fiorello nasce Tofu, il primo trapper vegano al mondo. L'artista reinterpreta alcuni dei più grandi successi della musica italiana in chiave urban con il supporto artistico di Danti, Enrico Cremonesi e Biggie Paul. Nell’album sono presenti alcuni tra i migliori esponenti della musica italiana, che si prestano alla recita di Fiorello interpretando a loro volta degli artisti vegani: Nina Zilli, Giorgia, Jovanotti, il rapper Clementino e Paola Cortellesi. L’artwork del progetto è affidato alle sapienti mani dei due artisti Dan&Dav, che hanno anche realizzato diverse gag animate per la trasmissione.