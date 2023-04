New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda “Un briciolo di allegria” di Blanco e Mina, “amici x sempre” dei Pooh, “Non litighiamo più” di Rocco Hunt e “Due Rose” dei Tiromancino e Enula

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

“UN BRICIOLO DI ALLEGRIA”, LA COLLABORAZIONE DI MINA E BLANCO

In rotazione radiofonica, fra le New Hit di RTL 102.5, “Un briciolo di allegria”, la nuova e sensazionale collaborazione di Blanco e Mina. Scritto da Blanco (insieme a Michele Zocca), il brano è un dialogo profondo, sentito, vissuto, oltre i gap generazionali, una traccia destinata a restare nel tempo. Nella voce di Mina, che ha segnato indelebilmente l’immaginario del panorama musicale italiano e internazionale, si legge tutta la sua storia, la grana vocale di Blanco è ora eterea, quasi angelicata, ora scura e solenne. Il tetto blu del mondo, rischiarato dalla luna, è vigile osservatore di questo incontro e fruttuoso scambio, dove prendere coscienza di ciò che si è stati è il primo passo per tornare a bramare quel briciolo di allegria, di sentimento puro e catartico, e la granitica certezza che non invecchia mai ciò che vive dentro noi. Il brano fa parte della tracklist di “Innamorato”, il nuovo album scritto e composto da Blanco insieme a Michelangelo.

“AMICI X SEMPRE” DEI POOH FRA LE NEW HIT DI RTL 102.5

Fra le New Hit di RTL 102.5 “amici x sempre”, la nuova versione dello storico brano. «Nella nuova versione di “amici x sempre” ci sarà anche una parte del brano cantata da Riccardo Fogli. L’amicizia non è qualcosa che deve essere ribadita a parole, per 50 anni ognuno di noi ha riposto fiducia nelle qualità degli altri componenti, siamo stati più insieme fra di noi che con le nostre famiglie. Certe cose non le togli, rimangono in modo indelebile», ha raccontato Red Canzian durante l’ultima intervista dei Pooh a RTL 102.5. A sette anni di distanza dal loro ultimo concerto, i Pooh torneranno live con “Pooh – Amici x Sempre”, quattro imperdibili concerti evento: giovedì 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano (già sold out), sabato 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, e il 29 e il 30 settembre all’Arena di Verona. RTL 102.5 è la radio ufficiale.