New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Kite” di Benjamin Ingrosso, “Standing Next to You” di Jung Kook e Usher e “Selfish” di Justin Timberlake

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

BENJAMIN INGROSSO: "KITE" IL NUOVO SINGOLO DELLA POPSTAR SVEDESE

Arriva in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Kite”, il nuovo singolo della popstar svedese Benjamin Ingrosso. Attore, modello, songwriter, influencer e conduttore TV, nonché carismatico performer dallo stile musicale eclettico, è stato spesso paragonato ad icone come Bruno Mars e George Michael. Dopo essere stato eletto "Artista dell'Anno" ai Grammy Awards Svedesi ed aver ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, Benjamin Ingrosso pubblica il nuovo esplosivo singolo “Kite”. Scritto insieme a Jon Shave (Britney Spears), Anya (Kylie Minogue) e prodotto da Salem Al Fakir & Vincent Pontare (Avicii, Madonna, Sia, A$AP Rocky, Lady Gaga), è un puro concentrato di irresistibili good vibes ed una canzone pop energetica che infiammerà tutte le radio.

JUNG KOOK E USHER: IL NUOVO SINGOLO “STANDING NEXT TO YOU” IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

In rotazione sulla prima radio d’Italia arriva “Standing Next to You” di Jung Kook e Usher. La nuova versione in collaborazione con Usher del singolo, contenuto nell’album solista di Jung Kook “Golden”, era stata pubblicata ad inizio dicembre. Il videoclip di “Standing Next to You” è stato girato in quello che sembra un magazzino abbandonato. Il primo a comparire in scena è Jung Kook, circondato da ballerini. Lui vestito con uno smanicato in pelle mentre gli altri tutti in smoking. Poi appare Usher. Il cantante sfoggia una lunga collana con il logo del suo nome e mostra le proprie abilità nel ballo.

JUSTIN TIMBERLAKE: DA OGGI IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO “SELFISH”

Justin Timberlake torna in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Selfish”. Il brano rappresenta il ritorno discografico dell’artista, che lancia così il tanto atteso nuovo album, il primo a sei anni di distanza da “Man of the Woods” del 2018. Justin Timberlake ha presentato “Selfish” lo scorso 19 gennaio all’Orpheum Theater di Memphis, in Tennessee, la sua città natale, dove il musicista si è esibito in un concerto evento suonando per la prima volta il nuovo brano. Al termine del live ha condiviso sugli stessi canali un teaser dell’album, il cui titolo sarà “Everything I Thought It Was”, una clip di poco meno di 30 secondi con la voce di Benicio del Toro.