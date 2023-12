New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Lovin On Me" di Jack Harlow e "Solo Mai” di Paola & Chiara

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





Jack Harlow su RTL 102.5 con "Lovin On Me"

Incoronato come "hitmaker di domani" da Variety e plurinominato ai Grammy, Jack Harlow è una delle stelle più brillanti della scena rap attuale. Ha collezionato quasi dieci miliardi di streams totali, di cui oltre 1,4 miliardi solo con il singolo "First Class", certificato oro in Italia. Il suo nuovo singolo “Lovin on me”, dopo essere diventato virale su TikTok, ha scalato subito le classifiche, debuttando al n.1 della classifica Spotify in Uk e al 5 in America. Harlow ha detto che il singolo è l'inizio di un nuovo capitolo della sua carriera. "Grazie per avermi permesso di resettare quest'anno", ha scritto sui social media.





Paola & Chiara in radio con il nuovo singolo "Solo Mai"

In rotazione radiofonica su RTL 102.5 tornano Paola & Chiara, in attesa di vederle a Sanremo nell’inedita veste di conduttrici del Prima Festival 2024. Arrivano in radio e su tutte le piattaforme digitali con "Solo Mai", il terzo singolo inedito - dopo Furore e Mare Caos - delle sorelle più famose del pop italiano. Il brano è fuori per Columbia Records/Sony Music Italy. Scritto e prodotto da Paola e Chiara Iezzi con il produttore svedese Stefan Storm, "Solo Mai" è una nitida fotografia dell’esistenza umana e delle sue contraddizioni.