New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Melodrama” di Angelina, “Senza tuccà” di Gigi D’Alessio e Geolier, “Rutti” di Morgan, “Sesso e samba” di Tony Effe & Gaia

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ANGELINA MANGO: “MELODRAMA”, IL NUOVO SINGOLO CHE ANTICIPA L’ALBUM “POKÉ MELODRAMA” IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

Da questa settimana in radio su RTL 102.5 “melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), il nuovo singolo di Angelina Mango che anticipa il suo primo album d’inediti “poké melodrama”, in uscita il 31 maggio. “melodrama” - scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin e prodotto da E.D.D. e Cripo - è un brano in cui l’elettronica si fonde con una ritmica reggaeton, creando un sound coinvolgente e caratteristico. “melodrama” è Angelina da piccola a casa che balla in salotto, chiude gli occhi e si immagina sul palco vivere fuori dagli schemi, lasciarsi convincere dai sogni.





GIGI D’ALESSIO FEAT. GEOLIER: “SENZA TUCCÀ” È IL PRIMO SINGOLO INEDITO DEI DUE ARTISTI

“Senza tuccà” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio feat. Geolier, da questa settimana in radio su RTL 102.5, contenuto nel nuovo album di Gigi D’Alessio “Fra” in uscita sempre il 24 maggio. Dopo numerose collaborazioni di successo tra i due artisti, “Senza tuccà” è il loro primo featuring inedito: una canzone d’amore scritta a quattro mani da Gigi e Geolier, che ne hanno firmato anche le musiche insieme a Kekko D’Alessio e Max D’Ambra. Il singolo è accompagnato dal videoclip, diretto da Marco Pavone, che li vede in versione cartoon immersi nella spettacolare skyline di una Napoli futuristica, in volo tra cielo e mare per raccontare una passione che si consuma “Senza tuccà”, un amore reale ma che resta confinato nell’utopia.





MORGAN: IN ROTAZIONE SU RTL 102.5 “RUTTI”

Morgan arriva ancora una volta con la sua arte, senza mezzi termini, per mostrare la realtà così com’è, priva di fronzoli. Continua a non smentirsi e, da ormai noto promotore di battaglie a favore della qualità e della cultura, pubblica questo venerdì il brano manifesto “Rutti”. La traccia, che porta la firma di Warner Music Italy, è stata eseguita al Concerto del Primo Maggio di Roma, diventando celebre ancora prima di essere pubblicata. “Rutti”, che l’artista preferisce chiamare “ROOT - E” riferendosi al comando di sistema, vede anche un’inedita collaborazione con il produttore e musicista Michele Canova. I due hanno creato insieme qualcosa di diverso, semplice ma irregolare, non una routinaria prova di professionalità, ma piuttosto un prodotto dell’entusiasmo, della passione per la creazione della musica come canzone, come sound, l’opera d’arte di due operai nel grande stabilimento industriale del pop. Ciò che è nato rappresenta un nuovo e originale capitolo, frutto della sintonia nella profonda dedizione ultratrentennale agli arrangiamenti, ai software, agli strumenti, all’elettronica, al progresso digitale della musica, ma senza perdere di vista le radici e la poesia del passato analogico e della storia.





TONY EFFE & GAIA: IL NUOVO SINGOLO “SESSO E SAMBA” IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5

Le sonorità seducenti della Bossa Nova incontrano quelle taglienti della Trap in “Sesso e samba”, il nuovo singolo di Tony Effe & Gaia prodotto da ZEF, da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Ritmo latino, ritornello catchy e un sound irresistibile: lo stile iconico di Tony Effe si unisce al timbro della cantautrice italo-brasiliana Gaia in un pezzo fresco e magnetico che racconta l’atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio. Con un connubio di sensualità e ritmo contagioso “Sesso e samba” ha già il sapore di una “summer hit”, la formula perfetta per dar voce alle infuocate avventure estive, che possono accendersi una sola notte o divampare in eterno.